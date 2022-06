La BMW M3 Touring debutterà il prossimo 23 giugno al Goodwood Festival of Speed e lo farà con un record già in tasca. La wagon della gamma Motorsport si è infatti aggiudicata il primato nella categoria per il giro più veloce al Nurburgring, stracciando il precedente risultato della Mercedes-AMG.

Un test speciale

Il giro veloce è stato registrato durante le fasi di test del nuovo modello, come si vede da un video che BMW M ha pubblicato proprio per festeggiare il record. La M3 Touring ha percorso l'anello Nordschleife in 7 minuti e 35,06 secondi, guadagnando più di 10 secondi dal record precedente, conquistato dalla Mercedes AMG E63 S.

I dettagli

A pochi giorni dal debutto ufficiale sappiamo che la nuova M3 Touring avrà lo stesso motore della sorella berlina: un 3 litri biturbo in linea da 503 CV e 650 Nm di coppia massima. Trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti dovrebbero completare la scheda tecnica della wagon tedesca, mentre un lavoro ad hoc è stato fatto per le sospensioni e l'assetto.

Gli interni non dovrebbero portare modifiche sostanziali, mentre si nota il tetto allungato che dovrebbe aumentare la capacità di carico posteriore dell'auto. Il camouflage nasconde bene i dettagli della carrozzeria, ma non sembrano esserci novità di rilievo rispetto alla M3. La residenza del Conte di March sarà la cornice che presenterà al mondo la nuova M3 Touring, ma il Ring e le sue curve hanno già certificato le potenzialità della super wagon tedesca.