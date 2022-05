Il 24 maggio 1972 nasceva la divisione BMW Motorsport GmbH, ora conosciuta semplicemente come “M”. Per mezzo secolo, il reparto sportivo della Casa bavarese ha firmato i modelli più performanti della gamma e per festeggiarne i 50 anni di vita sono pronte delle BMW M3 e M4 molto speciali.

Le BMW M 50 Jahre Edition portano con sé una dotazione specifica e tinte esclusive per celebrare al meglio questo importante anniversario.

Ad ogni mercato la sua edizione speciale

In Europa e altri mercati selezionati partirà da luglio la produzione dell’edizione speciale della M4. Abbinabile alle tinte Carbon Black, Macao Blu, Brands Hatch Grey, Imola Red e San Marino Blu, la coupé bavarese ricevere cerchi in lega da 19” all’anteriore e 20” al posteriore con un design esclusivo con colorazioni Orbit Grey Matt e Gold Bronze Matt.

In Cina, invece, la M4 sarà disponibile in Fire Orange e Stratus Grey, due particolari colorazioni scelte per celebrare l’Anno della Tigre nel calendario cinese.

Infine, Stati Uniti e Canada riceveranno 500 esemplari di M3 con cinque tinte che si rifanno alle storiche generazioni precedenti: Vermillion Red (visto nella versione E30), Techno Violet (un omaggio alla generazione E36), Interlagos Blu (della E46), Fire Orange (utilizzato nella E92) e Limerock Grey (un tributo alla F80).

A prescindere dal colore, la carrozzeria si distingue per i cerchi in lega in Orbit Grey e diverse componenti in carbonio BMW M Performance Parts come lo splitter, lo spoiler e i terminali di scarico.

Cura dei dettagli e massime prestazioni

L’abitacolo della M4 si riconosce per i battitacco con le scritte “Edition 50 Jahre BMW M”, una placchetta metallica nella console centrale “M4 Edition 50 Jahre BMW M” e il motivo M sui poggiatesta dei sedili con intelaiatura in carbonio. Stesso discorso per le M3 che presentano anche l’incisione “M3 Edition 50 Jahre BMW M” e il numero seriale dell’esemplare.

Inoltre, ad accompagnare la dotazione dei modelli c'è una valigia celebrativa firmata BMW M.

Nessuna novità per le motorizzazioni delle BMW. Sia le M3 che le M4 restano disponibili nella variante da 480 CV e in quella Competition da 510 CV abbinabili al cambio manuale a 6 rapporti o all’automatico a 8 marce e alla trazione posteriore o integrale M xDrive.