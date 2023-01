Il Gruppo Jaguar Land Rover si prepara alla rivoluzione elettrica, attesa per il 2024. Nel frattempo il marchio di Solihull ha lanciato la nuova generazione di Range Rover (proprio il modello che l'anno prossimo aprirà l'era elettrica con la variante EV) seguito da Range Rover Sport.

Anche per il 2023 la lista delle novità non rimarrà vuota, anzi. Nei prossimi 12 mesi non mancheranno lanci importanti: in primis, si attende la versione top di gamma dello stesso Range Rover Sport, la SVR, seguita o preceduta dal restyling di Velar. Ci sono poi voci insistenti sul possibile arrivo di un Defender più piccolo e meno costoso.

Ecco quindi cosa ci attende da Land Rover nel corso del 2023:

Land Rover Range Rover Velar restyling

Presentata nel 2018 la Range Rover Velar non sembra aver avuto bisogno di particolari aggiornamenti fino a qui, visto che ha addirittura dettato le regole per il nuovo stile di marca ripreso dai modelli superiori. Però, qualche esemplare lievemente mascherato circola già da un po' ti tempo.

Land Rover Range Rover Velar, le foto spia del restyling

Le coperture sono blande e riguardano appena la zona dei paraurti e dei fari, facendo pensare a un facelift leggero. Non ci sono voci nemmeno su cambiamenti alla gamma motori, che del resto hanno già accolto varie soluzioni mild hybrid e plug-in, Insomma, così com'è il modello arriverà tranquillamente alla fine dei canonici sei anni, ma con un ritocco lieve potrà probabilmente prolungarsi la carriera in vista di una futura seconda generazione anche elettrica.

Nome Land Rover Range Rover Velar Carrozzeria SUV Motori Benzina e diesel mild hybrid, benzina plug-in hybrid Data di arrivo Seconda metà 2023 Prezzi Da confermare

Land Rover Range Rover Sport SVR

Della nuova Land Rover Range Rover Sport sappiamo tutto: presentata la primavera scorsa e lanciata nella seconda parte dell'anno, deriva strettamente da Range Rover e ne riprende in pieno le importanti novità tecniche e strutturali. L'unica cosa che manca all'attuale gamma è la variante top ad alte prestazioni, che la Casa intende ancora offrire su questo modello prima di orientare tutto su soluzioni elettrificate.

Nuova Range Rover Sport SVR, le foto spia

Esattamente come Range Rover, nel 2024 anche questo modello riceverà una variante elettrica, ma intanto punta a stabilire il record di potenza per quelle tradizionali. Per la SVR, che ormai circola mascherata da oltre un anno, i tempi son ormai maturi e dovrebbe fare parte della lista di novità auto 2023, con 600 CV al suo servizio.

Nome Land Rover Range Rover SportSVR Carrozzeria SUV Motori benzina Data di arrivo Primavera 2023 Prezzi Da comunicare

Land Rover Defender 80

Mentre il nuovo Land Rover Defender arricchisce la gamma con l'attesa variante 130, si moltiplicano le voci sulle intenzioni di Land Rover di lanciare un secondo modello più piccolo (e accessibile), un "baby Defender" che possa riprendere un po' la posizione di mercato del vecchio Defender, meno orientato verso l'alto di gamma.

Land Rover Defender 80, il render di Motor1.com

Non ci sono conferme ufficiali, ma il fine sembra essere quello di contrastare modelli compatti dalla spiccata vocazione per il fuoristrada come Ford Bronco. Restano i dubbi sulla piattaforma, che potrebbe prendere spunto da quelle di Evoque e Discovery Sport con motorizzazioni mild hybrid e plug-in. In questo caso però, sarebbe più simile a Bronco Sport, realizzato su pianale Kuga, che in Europa per ora non è previsto.