Il 10 maggio verrà svelata la nuova Range Rover Sport. Insieme alla nuova generazione, c’è chi crede che verrà annunciata subito anche la tanto attesa variante sportiva SVR.

Se non altro, il debutto di quest’ultima versione sembra avvicinarsi sempre di più a giudicare da una nuova serie di foto spia. Pizzicata negli Emirati Arabi, la Range Rover Sport SVR si mostra in tutta la sua aggressività e potenza.

“Tradita” dai dettagli

Le camuffature ricoprono ancora tutta la carrozzeria, ma ci sono alcuni dettagli che ci permettono di identificare questa Range Rover Sport come una SVR. Parliamo delle pinze freno rosse e dei quattro terminali di scarico, due elementi associati da sempre ai modelli più cattivi della gamma del SUV inglese.

Inoltre, la Land Rover sembra avere un profilo dei paraurti più aggressivo e monta cerchi in lega di dimensioni generose su pneumatici a spalla bassa. Per il resto, la SVR manterrà il look della nuova Range Rover Sport, la quale è stata recentemente anticipata da alcuni teaser.

A livello di stile ci aspettiamo più un’evoluzione che una rivoluzione, anche se la piattaforma sarà completamente nuova. Quest’ultima, l’architettura MLA-Flex, è la stessa alla base della nuova Range Rover.

8 cilindri di origine tedesca

La nuova Range Rover Sport SVR dovrebbe essere equipaggiata con un 4.4 V8 biturbo non elettrificato di origine BMW (già presente sulla Range Rover P530 da 530 CV). Sulla X5 M Competition, questo propulsore raggiunge i 625 CV e c’è da credere che i valori del SUV inglese non saranno molto diversi. Diversi rumors, infatti, parlano di una potenza intorno ai 600 CV per migliorare il dato di 575 CV dell’attuale SVR.

Anche le prestazioni dovrebbero essere ancora più estreme. L’attuale generazione equipaggiata col 5.0 V8 consente un’accelerazione 0-100 km/h di 4,5 secondi e una velocità massima di 283 km/h. E’ probabile che la nuova Land Rover abbassi il tempo a 4 secondi, mentre la velocità massima potrebbe essere limitata elettronicamente a 250 km/h come succede già per tantissime rivali.