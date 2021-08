Da qualche mese circolano su strada i muletti della nuova e terza generazione di Range Rover Sport che dovrebbe arrivare sul mercato verso la fine dell'anno.

Per la prima volta in questi giorni, però, sono stati avvistati i prototipi della variante più sportiva, la SVR, riconoscibile dai dischi freno esageratamente grandi e dal quadruplo terminale di scarico posteriore.

Si riconosce da (pochi) dettagli

La Sport è molto simile, nel design e nelle forme, alla Range Rover tradizionale, ma sembra che, questa volta, i designer abbiano voluto osare differenziando le due versioni nei fari - sulla Sport sembrano più affusolati - e nella griglia.

Fotogallery: Nuova Range Rover Sport, le foto spia della versione SVR

14 Foto

Come si vede dalle foto, il pesante camuffamento nasconde praticamente qualsiasi dettaglio per cui non è facile farsi un'idea di quello che potrebbe essere l'aspetto finale dell'auto, e anche degli interni sappiamo ben poco. Una cosa però è certa: la piattaforma è la nuova modulare Modular Longitudinal Architecture del gruppo Jaguar Land Rover.

La Sport sarà anche completamente elettrica

Piattaforma condivisa uguale motori condivisi. Le nuove Range Rover e Range Rover Sport, come da tradizione, condivideranno anche i propulsori: prendendo questa versione SVR nello specifico, sotto nasconderà un enorme V8 biturbo come quello attuale ma, questa volta, di origine BMW da circa 600 CV. Quota non casuale: non deve infatti entrare nel territorio della X5 M Competition da 625 CV.

Mettendo da parte l'esagerato V8 della SVR top di gamma, si prevede che la Range Rover Sport avrà in gamma una versione con motore mild hybrid con sistema a 48 V, una completamente elettrica e una ibrida plug-in.

Quando arriva

La nuova Range Rover Sport verrà presentata entro la fine dell'anno, ma potrebbe debuttare direttamente nel corso della prima parte del 2022.