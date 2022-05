Il modello più fuoristradistico di Land Rover ora si è fatto in "otto". Sì, perché dopo quasi un anno di foto spia di prototipi camuffati fa il suo debutto senza veli la Defender 130, che dispone di tre file di sedili e otto posti a sedere.

Ma non è tutto, perché oltre a essere più lunga, la variante 130 gode di un ricco equipaggiamento di serie e di due motorizzazioni a sei cilindri, entrambe elettrificate di tipo mild, fino a un massimo 400 CV. Al momento del lancio invece non sarà disponibile il V8.

Stesso stile, più in grande

Nel complesso, la Defender 130 è stilisticamente fedele al resto della sua gamma. Sarà disponibile negli allestimenti "S", "SE", "X-Dynamic SE" e "X", oltre a una variante speciale "First Edition" che potrà avere tre colori esclusivi: Fuji White, Sedona Red e Carpathian Grey, ciascuno con finiture a contrasto di colore specifico.

La 130 comunque ha battuto un record "interno": è ufficialmente la Defender più lunga della storia, grazie ai 34 centimetri in più di sbalzo posteriore - utili per far posto a chi siede nella terza fila (l'auto è in configurazione 2+3+3).

Le dimensioni della Defender 90 (sinistra) e 110 (centro) rispetto alla nuova 130 (destra)

C'è anche un altro vantaggio di questo allungamento, e cioè lo spazio nel bagagliaio: in configurazione a cinque posti, con la terza fila ripiegata, si possono sfruttare 1.232 litri di carico, ma ribaltando anche la seconda fila si arriva a 2.291 litri complessivi. Se invece tutte le file sono in posizione, il massimo è di 388 litri.

Lunghezza 5,36 metri Larghezza (specchietti ripiegati) 2,00 metri Altezza 1,97 metri Passo 3,02 metri Bagagliaio minimo 388 Litri Bagagliaio con terza fila ripiegata 1.232 Litri Bagagliaio con seconda e terza file ripiegate 2.291 Litri

Equipaggiamento ricco di serie

La dotazione di serie del fuoristrada Land Rover in variante a otto posti comprende uno schermo dell'infotainment da 10,25 pollici con sistema Pivi Pro, e sull'allestimento "X" un quadro strumenti digitale da 11,4 pollici. C'è anche un sistema per l'eliminazione di nanoparticelle, odori e virus dal nome di Cabin Air Purification Plus.

Land Rover sostiene che la Defender 130 sia in grado di ospitare comodamente anche tre adulti sulla terza fila di sedili, anche e soprattutto grazie all'ampio spazio per la testa. Ogni fila ha un proprio sistema di climatizzazione e come optional si può avere un clima a quattro zone, esclusivo della Defender 130.

L'accesso alla terza fila avviene ripiegando i sedili della fila centrale, che possono anche scorrere per rendere il tutto più agevole.

Motori ibridi, ma niente V8

Per la Defender 130 sono disponibili due motori a benzina, entrambi 3.0 litri a sei cilindri in linea con elettrificazione di tipo Mild Hybrid, che si distinguono in P300 e P400. Come già anticipato, per il momento non è disponibile il V8 come sui Defender 90 e 110.

Il P300 è quindi il propulsore di base, e offre 300 CV di potenza per 470 Nm di coppia - questi ultimi disponibili tra i 1.500 e i 4.250 giri/min, una curva paragonabile a dei turbodiesel.

è quindi il propulsore di base, e offre 300 CV di potenza per 470 Nm di coppia - questi ultimi disponibili tra i 1.500 e i 4.250 giri/min, una curva paragonabile a dei turbodiesel. Il P400 invece è il più potente della gamma al momento del lancio, con 400 CV e 550 Nm che in questo caso si trovano leggermente più in alto, tra i 2.000 e i 5.000 giri/min.

Entrambe le motorizzazioni si abbinano a un cambio automatico ZF a 8 rapporti che trasmette la potenza alla trazione integrale. Sempre di serie anche le sospensioni pneumatiche e il sistema Terrain Response. La capacità di traino della Defender 130 sfiora i 3.720 kg, mentre per la capacità di carico utile si ferma a un soffio sotto gli 800 kg. Sul tetto si possono caricare 300 kg ad auto ferma, mentre in movimento il massimo è 163 kg.

Per il momento non si parla ancora di prezzi ufficiali, ma listino della nuova variante 130 dovrebbe partire da circa 63.000 euro (tasse escluse).