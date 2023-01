Ci eravamo quasi rassegnati a vederlo uscire alla chetichella dai mercati europei dopo gli annunci degli anni passati, invece Mitsubishi pare aver cambiato idea e strategia ed essere addirittura in procinto di rilanciarsi.

Una bella spinta è venuta dall'alleanza Renault-Nissan, alla quale il marchio dei Tre Diamanti si è unito nel 2016 e che ha messo a disposizione sinergie e prodotti. Dunque, siamo passati dal "niente più novità" ad addirittura quattro nuove auto in arrivo in un paio d'anni, con le prime due, su base francese, ormai imminenti e la curiosità per le successive.

Eccole le novità 2023 di Mitsubishi:

Mitsubishi Colt

La più piccola delle nuove Mitsubishi prenderà il posto e il nome di quella che è stata in effetti la vetturetta base del marchio per parecchi anni, se non consideriamo l'elettrica i-MiEV. ossia la Colt.

Mitsubishi Colt 2023

Basata sulla Renault Clio 2023, la nuova Mitsuboshi Colt è stata mostrata soltanto tramite un teaser, ma guardando ad ASX/Captur c'è da aspettarsi un'operazione analoga, un raffinato rebadging che mantenga intatta anche la gamma della francese. Compreso il motore ibrido E-Tech da 140 CV anticipato dal logo EV Hybrid che campeggia sul parafango nella prima immagine.

Nome Mitsubishi Colt Carrozzeria Berlina 5 porte Motori benzina ibridi Data di arrivo Primavera 2023 Prezzi da comunicare

Mitsubishi ASX

Primo modello che Mitsubishi ha mostrato senza veli, il nuovo SUV ASX rispetto alle generazioni precedenti scende leggermente di taglia fermandosi ai 4,23 metri della Renault Captur, di cui riprende anche la dotazione, il quadro strumenti digitale da 4,2" a 10,25” e l'infotainment con display da 7" a 9,3” e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Mitsubishi ASX (2023)

I motori sono tutti a benzina e quasi tutti elettrificati tranne il 1.0 turbo di base da 90 CV. Ci sono infatti il 1.3 turbo mild hybrid da 140 CV, il 1.6 full hybrid da 145 CV e il 1.6 plug-in hybrid con batteria da 10,5 kWh, che offre 160 CV e un'autonomia in elettrico di circa 50 km nel ciclo combinato.