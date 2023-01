Da dove si comincia per attaccare il mercato con un nuovo marchio di lusso? La risposta non è univoca, ma guardando al poco fortunato esempio di Infiniti, ritirato pochi anni fa dalle piazze europee, la risposta sembra essere "dal top" piuttosto che da medie e compatte. Ecco perché ci aspettiamo che Genesis, il brand premium creato da Hyundai nel 2015 e che quest'anno debutta in Italia, parta con l'alto di gamma.

Già presente con una gamma piuttosto articolata in Svizzera, Germania e Gran Bretagna, la Casa non ha ancora annunciato tempi e date di arrivo delle vetture destinate al nostro mercato, ma è probabile che inizierà con le vetture più grandi e lussuose, come la berlina G80 e il SUV GV80 e la versione elettrica del SUV medio-superiore GV70.

Ecco le novità Genesis attese per il 2023:

Genesis GV70 Electrified

GV70 è il SUV di taglia medio-superiore che nei Paesi dove il marchio è già presente è offerto con sofisticati motori benzina e diesel a quattro e sei cilindri, più una versione elettrica. Sul nostro mercato l'attenzione sarà concentrata in particolare su questa, che andrà a sfidare i tedeschi delle famiglie Mercedes EQ e Audi e-tron.

Genesis GV70 Electrified

Lungo 4,71 metri, Genesis GV70 ha due motori elettrici, trazione integrale e una potenza massima di 435 CV, con un picco di 490 in modalità "boost" e una batteria da 77,4 kWh. Dichiara un'autonomia nel ciclo misto WLTP intorno ai 450 km con una ricarica completa, mentre il rifornimento "fast" per recuperare rapidamente fino all'80% della riserva ammette potenze fino a 350 kW.

Nome Genesis GV70 Electrified Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Seconda metà 2023 Prezzi Da 70.000 euro (indicativo)

Genesis G80

La Genesis G80 è una berlina medio-superiore che in attesa dell'ammiraglia G90 rappresenta il top della gamma europea. Lunga circa cinque metri, si inserisce nel segmento Executive, dove regnano Audi A6, Mercedes Classe E e BMW Serie 5. Si tratta dell'erede diretta della Hyundai Genesis, il modello da cui Hyundai ha deciso di far nascere il marchio premium.

Genesis G80

La gamma motori al momento in Germania è composta dal solo quattro cilindri a benzina Smartstream 2.5 Turbo da 304 CV, offerto con trazione posteriore o integrale e cambio a otto marce. C'è però anche la variante elettrica, con batteria da 87,2 kWh, due motori per una potenza combinata di 370 CV e un prezzo di poco inferiore ai 70.000 euro.

Nome Genesis G80 Carrozzeria Berlina Motori Benzina o elettrici (da confermare) Data di arrivo Seconda metà 2023 Prezzi da comunicare

Genesis GV80

L'attuale top della gamma europea del marchio Genesis, che si sta già imponendo come uno dei fenomeni del settore premium, è il SUV di taglia "large" GV80. Derivato dalla G80, è lungo sui cinque metri e offre configurazioni a cinque, sei o sette posti.

Genesis GV80

Nel suo caso, sempre in Germania, la gamma motori include sia il benzina turbo 2.5 da 304 CV sia un turbodiesel V6 da tre litri e 272 CV, cambio a otto marce e trazione integrale.