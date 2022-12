Le auto a marchio Nissan attese per il 2023 sono sostanzialmente le stesse che avevamo indicato per il 2022, ma non è un errore, né la Casa è in ritardo: al contrario, in un anno contrassegnato da ben cinque lanci di nuovi prodotti (compresa l'inedita Juke ibrida) la Casa giapponese ha rispettato le promesse presentando ufficialmente tutti i SUV ibridi ed elettrici annunciati un anno fa.

Proprio questi, in particolare i nuovi X-Trail E-Power e Ariya, inizieranno a tutti gli effetti le consegne tra gli ultimi giorni del 2022 e i primi mesi del 2023, accompagnati dal multispazio Townstar che attende anche la variante elettrica. Tutto nel primo trimestre, o comunque nella prima metà dell'anno, mentre sulla seconda per adesso dal Giappone non ci sono ancora informazioni ufficiali né indiscrezioni.

Ecco le novità Nissan per il 2023:

Nissan Townstar

La nuova generazione del compatto multispazio, così come la sua variante commerciale Townstar Van, deriva dalla piattaforma comune Renault-Nissan, utilizzata sia per Kangoo sia per i nuovo i Mercedes Classe T e Citan, per i quali prosegue la collaborazione tra l'alleanza franco-giapponese e la Casa tedesca.

Nissan Townstar Combi

Al momento, Townstar passeggeri è in listino nella versione a benzina 1.3 da 163 CV in quanto, come per la versione commerciale, la Casa ha scelto di non offrire motorizzazioni a gasolio. Townstar Van è però disponibile anche elettrico (anche qui, con caratteristiche analoghe a Kangoo Van) mentre per la variante multispazio questa opzione si renderà disponibile nel 2023. Considerato il delta di prezzo che esiste tra le varianti del Van, dovrebbe costare sui 44.000 euro.

Nome Nissan Townstar Carrozzeria Multispazio Motore Benzina, elettrico (in arrivo) Data di arrivo Inizio 2023 Prezzi Da circa 44.000 euro (da confermare)

Nissan X-Trail

Lanciato da poche settimane, X-Trail di quarta generazione è in un certo senso l'ammiraglia dell'attuale gamma Nissan. Il modello resta il "fratello maggiore" di Qashqai, di cui riprende la piattaforma, lo stile e i motori, e si conferma un elegante tuttofare con spazio per fino a sette passeggeri in dimensioni (lunghezza entro i 4,7 metri, passo di 2,7) analoghe al precedente.

Nuovo Nissan X-Trail 2023

La gamma è composta interamente da versioni spinte dal sistema E-Power, lanciato su Qashqai, un ibrido serie composto da motori di trazione elettrici (uno o due nella versione AWD) alimentati a bordo da un sofisticato motore a benzina ad alta efficienza. La potenza va da 204 a 213 CV, con coppia massima da 330 a oltre 500 Nm complessivi. I primi esemplari sono in arrivo, ma a tutti gli effetti lo vedremo circolare a inizio 2023.

Nome Nissan X-Trail Carrozzeria SUV Motori Elettrico con generatore a benzina Data di arrivo Fine 2022-gennaio 2023 (consegne) Prezzi Da 38.080 a 50.970 euro

Nissan Ariya

Rinviato al 2022 per via della crisi dei chip, il SUV elettrico Nissan Ariya è il primo di una nuova generazione di modelli a zero emissioni ed è stato presentato e lanciato tra la primavera e l'estate scorsa, anche se a tutti gli effetti le consegne partiranno nei primi mesi del 2023.

Nissan Ariya

Ariya ha una lunghezza di 4,60 metri, un passo di 2,78 metri e uno spazio di carico variabile da 408 a 458 litri. La gamma comprende cinque versioni, con batterie da 63 oppure 87 kWh, uno o due motori, potenze da 218 fino a 394 CV e sistema di controllo avanzato della trazione 4e-Force per i modelli integrali a doppio motore. Anche se gli ordini sono aperti da aprile, al momento i listino prezzi 2023 è in fase di definizione.