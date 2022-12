Dopo l'autentica valanga di novità del 2022 che hanno di fatto completato l'aggiornamento dell'intera gamma, il 2023 si prospetta per Kia come un anno relativamente tranquillo, contrassegnato da un solo lancio. Ma un lancio decisamente importante.

Tra la primavera e l'autunno sarà infatti presentato e messo in commercio il modello top della famiglia elettrica EV, il SUV di taglia "large" EV9, che mostrerà il vero potenziale della piattaforma elettrificata di Hyundai/Kia. A seguire, verso fine anno, ci sarà un aggiornamento per l'altro grande SUV, Sorento.

Ecco le novità 2023 di Kia:

Kia Sorento 2024

Sembra ieri, invece son ìo già passati quasi tre anni dal lancio dell'ultima generazione di Kia Sorento, il SUV di taglia sempre meno media e sempre più large che oggi offre un'ampia gamma di motori elettrificati. Ebbene, il 2023 lo vedrà rinfrescarsi, anche se avverrà nella seconda parte dell'anno e dunque è probabile che l'arrivo effettivo sulle strade avvenga nel 2024.

Kia Sorento Plug-In Hybrid 2020

Sull'entità delle modifiche la Casa non ha ancora diffuso informazioni, ma possiamo ipotizzare che saranno le stesse della prossima Hyundai Santa Fe in arrivo nello stesso periodo. Entrambi i modelli sono costruiti attualmente su una piattaforma nuova, con motori full hybrid e plug-in hybrid, ma potrebbero già esserci evoluzioni per l'infotainment e la connettività considerata la velocità con cui progredisce la tecnologia.

Nome Kia Sorento Carrozzeria SUV medio-superiore Motori benzina full hybrid e plug-in hybrid Data di arrivo Autunno 2022 (lancio) Prezzi da comunicare

Kia EV9

Reveal in primavera, presentazione prima dell'estate e arrivo in concessionaria in autunno: la Kia EV9, vista nelle fasi finali dei collaudi, sarà la grande novità 2023 di Kia. Anticipata dalla omonima concept car, ha le forme di un SUV elettrico di taglia grande, con lunghezza intorno ai cinque metri.

Kia EV9, le immagini ufficiali dei test

Basata sulla stessa piattaforma della EV6 non alzerà soltanto l'asticella per quanto riguarda lo spazio, con interni ampi da sette posti, ma offrirà anche una nuova variante della batteria da 800 Volt, più capace rispetto ai 77,3 kWh che al momento rappresentano il massimo disponibile, powertrain a due motori (forse con una versione base a uno solo) e un'autonomia sopra la media.