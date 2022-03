A chi potrebbe andare il premio di "auto più impattante" degli ultimi anni? Difficile dirlo, ma di sicuro la Kia EV9 potrebbe concorrere per il titolo. Certo, si tratta solo di una concept di quello che sarà il prossimo SUV 100% elettrico della Casa coreana, ma abituati allo stile decisamente particolare della EV6 non ci stupiremmo se, una volta di serie, riprendesse gran parte delle soluzioni e delle linee che la compongono.

In attesa che entri a far parte del listino noi la EV9 l'abbiamo vista da vicino (molto vicino) dal vivo nel quartier generale Kia di Francoforte.

Soluzioni innovative

Dunque, partiamo da ciò che racconta la scheda tecnica: la Kia EV9 sfiora i 5 metri di lunghezza, è larga 2,06 metri ed è alta 1,79 metri. Sulle dimensioni e le proporzioni di questo concept trovano poi alloggio alcuni dettagli innovativi, a cominciare dai proiettori anteriori a Led, intagliati con il laser.

Una soluzione d'effetto questa, che sviluppa un fascio luminoso di supporto ai proiettori posti all'altezza del passaruota. Alla base del cofano è presente invece un pannello solare che servirà ad alimentare il sistema di infotainment e la climatizzazione.

Lo stile, nel suo complesso, alterna superfici pulite con elementi triangolari e sfaccettati, soprattutto all'altezza dei passaruota. A delineare però l'idea di base di quest'auto, c'è la grande vetratura che porta tanta luce a bordo.

KIA EV9, le misure

Lunghezza 4,93 metri Larghezza 2,06 metri Altezza 1,79 metri Passo 3,10 metri

Concept reale

Viste le dimensioni e le proporzioni, la EV9 è un'auto che punta evidentemente ai mercati americano e est asiatico. Un SUV tuttofare, con velleità (anche) fuoristradistiche.

Ora, l'obiezione secondo cui staremmo parlando di un concept, sarebbe calzante, non fosse che gli ingegneri Kia, durante l'evento, ci hanno confermato come l'auto di serie sia già pronta e, rispetto a questo "modellino" in scala naturale (dal costo di 3 milioni circa), sarà "uguale all'80%". In cosa cambierà però, ancora non è dato saperlo, se non per la presenza del montante B sul veicolo di serie.

SUV elettrico

La base tecnica è la piattaforma E-GMP con architettura a 800V. Sarà dunque un SUV completamente elettrico, e avrà una batteria di circa 100 kWh. Un dato ancora non confermato ufficialmente dalla casa madre, seppur molto vicino alla realtà. Il passo invece, arriverà a 3.10 metri.

Come per la EV6, il SUV prossimo SUV elettrico Kia avrà a disposizione una doppia motorizzazione, carica che potenzialmente dovrebbe raggiungere un picco di 350 kW in corrente continua, aggiornamenti Over The Air e Feature on Demand. Una soluzione che consente l'acquisto o il noleggio di pacchetti di infotainment o Adas.

Lo spazio si modifica

A stravolgere la prospettiva di questo mezzo è sicuramente l'utilizzo degli spazi interni. L'ambiente che si ritrova, una volta aperte le portiere - con apertura a libro - è sicuramente più vicino a un esercizio di stile che a un mezzo definito: la prima fila dei sedili può infatti ruotare di 180 gradi, mentre seconda e terza fila si potrebbero reclinare in modo tale da diventare un tavolino o la base per un materasso dove sdraiarsi e "campeggiare" aprendo il portellone posteriore.

Ambiente futurista

Un abitacolo, tra l'altro, arioso e libero da cablaggi e fili. Lungo le portiere infatti, è presente una banda magnetica che permette di alloggiare elementi modulabili come un amplificatore o delle casse, con collegamento Bluetooth. Il volante, avveniristico, si richiude a scomparsa, proprio davanti il lungo monitor sdoppiato per guida e infotainment, un ultrawide lungo 27 pollici.