Si avvicina il lancio della nuova Hyundai Santa Fe. L’attuale generazione del SUV medio è in vendita dal 2018 ed è stata profondamente rinnovata nel 2020 quando ha cambiato look e piattaforma.

Da tempo Hyundai è impegnata nei test su strada del nuovo modello che dovrebbe debuttare a metà 2023 e che è stato osservato da vicino dal protagonista di un canale YouTube coreano.

Punta su “spigoli” e praticità

Nel video si può osservare un muletto della Santa Fe completamente camuffato parcheggiato di fianco ad una Kia Carnival (le cui ultime generazioni non sono arrivate in Europa). Il SUV appare decisamente più squadrato e spigoloso del modello uscente, oltre ad avere dimensioni leggermente superiori.

Le uniche parti scoperte sono i cerchi in lega, i montanti in nero lucido, il tetto e gli specchietti con doppia colorazione. Anche se si tratta di un prototipo, sulla Santa Fe sono già montate le barre sul tetto, a conferma del fatto che la nuova Hyundai punterà ancora di più sulla praticità.

Per una breve parte del video si riesce a vedere una porzione degli interni e dei rivestimenti in pelle bianca.

Un nuovo sistema ibrido?

La descrizione del video afferma che l’esemplare delle riprese è una “Hyundai Santa Fe Hybrid” senza, però, che ci siano riferimenti precisi alla motorizzazione. Del nuovo SUV sappiamo che sarà basato sulla piattaforma aggiornata Hyundai-Kia N3, la stessa che dà vita alla Kia Sorento.

La “cugina” della Santa Fe è disponibile in Italia esclusivamente come full hybrid da 230 CV o ibrida plug-in da 265 CV, due versioni presenti anche nella gamma attuale della Hyundai. Non sappiamo se il nuovo modello manterrà gli stessi motori o se porterà con sé delle varianti inedite per tutto il Gruppo.

Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire qualche dettaglio in più.