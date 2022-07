L'uomo vuole tornare sulla Luna e lo vuole fare entro il 2024 sviluppando il programma Artemis promosso da NASA e le agenzie spaziali di Un programma che vede la collaborazione delle agenzie spaziali europea (ESA), giapponese (JAXA) e canadese (CSA). Un programma ambizioso che probabilmente non rispetterà i termini ma che potrebbe vedere anche numerose Case automobilistiche interessate, tra creazione dei nuovi "Lunar Roving Vehicle", veicoli in grado di viaggiare sul nostro satellite.

Un veicolo che potrebbe essere firmato dal Gruppo Hyundai Kia, fresco firmatario di un accordo di ricerca congiunta con sei istituti coreani, al fine di sviluppare "soluzioni di mobilità dedicate all’esplorazione della superficie lunare". Certo, si tratta di un primo passo squisitamente burocratico ma, parafrasando chi sulla Luna ci ha messo per primo i piedi "è un piccolo passo nella tecnologia, ma un grande passo per il colosso coreano".

Pronti a partire

Tra la firma, avvenuta lo scorso 27 luglio, e l'inizio dei lavori per definire il primo concept non passerà che qualche giorno: la tabella di marcia prevede infatti che già ad agosto l'organo consultivo - composto da Hyundai, Kia assieme a

Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI);

Korea Aerospace Research Institute (KARI);

Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI);

Korea Automotive Technology Institute (KATECH);

Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT)

Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

inizierà a studiare le prime soluzioni - dal software al powertrain passando per le attrezzature e i sistemi di comunicazione - da adottare per il futuro rover lunare "made in Corea". E chissà, magari poggiato su speciali gomme airless.

Hyundai MobEd

Dalla Luna alla Terra

Un rover naturalmente elettrico, pronto per affrontare il difficile terreno lunare e le sue temperature estreme, da sviluppare non solo per l'esplorazione della Luna ma anche per dare un'accelerata alle auto "terrestri" del futuro. Da sempre infatti la ricerca ha avuto importanti applicazioni nelle tecnologie che utilizziamo tutti i giorni, e anche l'auto elettrica potrà beneficiare di questa nuova corsa allo spazio.

Una corsa che vedrà la robotica giocare un ruolo importante e proprio in questo contesto si inserirà la Boston Dynamics, azienda statunitense famosa per i suoi cani robot e posseduta all'80% proprio dal Gruppo Hyundai Kia, che già al CES 2022 aveva mostrato un quadrupede mosso dai chip all'interno del manifesto del progetto "Expanding Human Reach”, progetto che si propone di “espandere i confini dell’azione umana”. E quale occasione migliore se non andare sulla Luna?