Anche nel caso di Renault è un po' presto per sapere nel dettaglio quali novità minori saranno introdotte nel corso del 2023, tant'è che persino al Salone di Parigi, dove la Casa della Losanga è stata tra le protagoniste, nessuno si è sbilanciato troppo. Poco male, perché ci sono almeno tre grosse novità più o meno già note che fisseranno altrettanti momenti-chiave nel calendario del prossimo anno.

Due di queste sono di grande importanza per la trasformazione elettrica della marca e proseguono il piano "Renaulution", con 14 novità, di cui la metà elettriche, dal 2021 al 2025.

Parliamo del lancio della piccola elettrica Renault 5, che promette di cambiare le regole del segmento delle utilitarie a batteria, e della nuova Scenic, che sarà in vendita nel 2024 ma dovrebbe mostrarsi in veste definitiva. Poco prima ci sarà l'arrivo in strada del SUV Austral.

Ecco le novità 2022 di Renault:

Renault 5 E-Tech Electric

Per la Renault 5 elettrica siamo ancora fermi alle emozioni suscitate dalla concept car del 2021 e dalle parole del CEO di Renault Group Luca De Meo, che ha promesso un modello in grado di "democratizzare l'auto elettrica" rendendola accessibile quanto le utiliarie tradizionali. In sostanza, quello che la sua antenata, la storica Renault 5 , ha fatto negli Anni '70 e '80.

Renault 5 Prototype

Per ora non ci è dato sapere altro, se non che l'anno seguente, il 2024, vedrà l'arrivo anche della R4 elettrica, anticipata da ben due concept car di cui la seconda molto recente.

Nome Renault 5 E-Tech Electric Carrozzeria Berlina 5 porte Motori elettrici Data di arrivo prima metà 2023 Prezzi -

Renault Scenic E-Tech Electric

L'elettrificazione del settore delle compatte, il cuore del mercato europeo, è iniziato con la convincente Megane E-Tech Electric, già un po' crossover nelle forme, e proseguirà con l'altro storico membro della famiglia, Scenic, erede della dinastia di monovolume che accompagnano le Megane fin dagli Anni '90.

La Casa ha già offerto un'anticipazione a maggio con la Scenic Vision Concept (che però era a idrogeno, orizzonte futuro non lontano per Renault), che come per la Megane stessa promette di essere molto vicino al modello definitivo.

Renault Scenic E-Tech Electric, il render di Motor1.com

La piattaforma sarà sempre la CMF-EV, ma con uno sviluppo più generoso nelle misure e nello spazio interno, sebbene i posti pare rimarranno 5. Per la meccanica si attendono almeno due tagli di batteria e sistemi di ricarica, e forse una variante a doppio motore e trazione integrale. Guardando a Nissan Ariya, come esempio, ci aspettiamo una batteria da 40 kWh con autonomia intorno ai 350 km e una da 60 kWh che punti ai 500.

Nome Renault Scenic E-Tech Electric Carrozzeria monovolume/crossover compatto Motori elettrici Data di arrivo Settembre 2023 (anteprima) Prezzi -

Renault Austral

Presentato, lanciato, visto e provato, il SUV compatto che ha sostituito Kadjar ora deve soltanto arrivare in strada, cosa che avverrà a inizio 2023: Austral, che offre una gamma di nuove motorizzazioni elettrificate, è lungo 4,51 metri, largo 1,84 e alto 1,62, discretamente spazioso e aggiornato dal punto di vista dell'infotainment e della sicurezza.

Renault Austral E-Tech

Austral offre infatti due motorizzazioni mild hybrid da 130 e 160 CV c un E-Tech full hybrid nuovo ed evoluto rispetto a quelli di Clio, Megane e Captur, che abbina un motore 1.2 al cambio multimode con due motori elettrici per 200 CV massimi di sistema. Questa variante ha anche le quattro ruote sterzanti 4Control.

Nome Renault Austral Carrozzeria SUV compatto Motori benzina mild hybrid e full hybrid Data di arrivo gennaio 2023 (già a listino) Prezzi Da 32.000 euro

Renault Austral 7 posti

Le voci su questo modello si confondono con le indiscrezioni sul possibile erede di Espace. Vista l'assenza, almeno per ora, di uno Scenic a 7 posti e la tendenza a evolvere berline e monovolume in crossover e SUV, non è sbagliato pensare che un derivato di Austral, più spazioso e per 7 passeggeri, possa finire col prendere il posto della mitica monovolume Espace come del SUV Koleos.

Renault "Grand Austral", foto spia

Il tutto, considerando anche la tendenza di alcuni costruttori ad abbandonare i modelli di taglia forte in favore di altri più compatti, leggeri e versatili. In ogni caso, se di "Grand Austral" si tratterà, dovremmo quantomeno avere un'anticipazione nel corso del 2023 con il lancio non molto più in là.