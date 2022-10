Le visite presso i centri assistenza sono da sempre la parte "brutta" del vivere un'auto. Necessarie per mantenere in piena efficienza il motore e tutta la componentistica meccanica, non sono molto piacevoli per gli automobilisti.

Per migliorare la vita dei propri clienti, Renault ha sviluppato un modo tutto nuovo per organizzare i cosiddetti service. La nuova strategia prende il nome di "Renault Care Services" e si gestisce quasi interamente via smartphone.

Tre nuovi servizi

La nuova strategia di Renault per la gestione dei service è articolata in tre nuovi servizi. Il primo si chiama "Courtesy Car" e, come suggerisce il nome stesso, mette a disposizione delle auto sostitutive per gli interventi più lunghi tramite Mobilize, il suo servizio di sharing proprietario della Losanga.

Le 1.500 auto, diffuse su tutto il territorio italiano, possono essere prenotate tramite la app dedicata e possono essere gestite in completa autonomia dal cliente stesso, rilasciandole quando non necessarie.

Il secondo servizio si chiama "Door to door Valet Service" e permette di prenotare il ritiro a domicilio dell'auto, sia in ufficio che a casa in base alle proprie esigenze, senza dover quindi passare in officina per effettuare l'intervento di manutenzione ma solo per depositare la chiave dell'auto.

A tal proposito, infine, il terzo servizio si chiama "Care service 24/7" e permette di effettuare la sosta in officina tutti i giorni della settimana a qualsiasi ora, senza dover quindi necessariamente cambiare i propri impegni.

Questi nuovi servizi innovativi nel panorama auto saranno attivati entro la fine del 2023 gradualmente in tutta la rete di assistenza Renault italiana e comunicati con una campagna promozionale in radio esclusiva con la voce di Francesco Pannofino.