BMW ha un calendario 2023 piuttosto ricco di novità, che arriva dopo un 2022 non ancora finito ma in cui la Casa bavarese ha finora rispettato tutte le attese.

Il prossimo anno vedrà l'aggiornamento, importantissimo a livello globale, della gamma medio-superiore, con la nuova Serie 5 (anche elettrica) e il restyling di X5, ma anche le ultime "cartucce" sparate dal reparto M, che metterà in campo sportive a benzina accanto al lancio commerciale del primo modello della nuova era, il SUV ibrido XM. Ecco, quindi, le novità BMW attese per il 2023:

BMW M2

La versione top di gamma della nuova Serie 2 debutterà il prossimo 12 ottobre, anche se la commercializzazione andrà all'anno prossimo come previsto, dunque è sia una novità 2022 che 2023. Come le maggiori M3 ed M4 sarà commercializzata in due versioni, Standard e Competition.

Nuova BMW M2, la prova del prototipo di Motor1.com

Le prime informazioni, raccolte in occasione della prova del prototipo della nuova BMW M2, parlano della possibilità di averla (e questo non è certo un male) con la sola trazione posteriore, anche se la Casa avrebbe nel cassetto anche la variante xDrive. Confermato il motore, che sarà il "solito" sei cilindri sovralimentato di 3 litri tarato su una potenza che dovrebbe aggirarsi sui 450 CV e dunque, almeno 480 per la versione superiore. Inoltre, si vocifera di una CS...

La scheda

Nome BMW M2 e M2 Competition Carrozzeria coupé Motori Benzina, 3.0 6 cilindri biturbo da 450 e 480 CV (stimati) Data arrivo 12 ottobre 2022 (presentazione), primavera 2023 (lancio) Prezzi 70-75.000 euro (da confermare)

BMW M3 Touring

Annunciata, vista e piaciuta, la BMW M3 Touring è stata mostrata a giugno al Festival of Speed di Goodwood ed è ordinabile da settembre, anche se la produzione e le consegne inizieranno a novembre e quindi, a tutti gli effetti la vedremo tra fine anno e inizio 2023.

BMW M3 Touring

La Casa ha scelto di farla debuttare nella versione più spinta tra quelle a listino per la berlina, quella da 510 CVcon cambio Steptronic M e trazione integrale di serie ma una modalità di marcia che le permette di derapare alla vecchia maniera. Dunque, si porta dietro fino a 500 litri di carico scattando da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

La scheda

Nome BMW M3 Touring Carrozzeria station wagon Motori Benzina, 3.0 6 cilindri biturbo da 510 CV Data arrivo dicembre 2022-gennaio 2023 Prezzi da 111.950 euro

BMW M3 CS

Mentre sotto e accanto a lei si completa la gamma con M2 e M3 Touring, la BMW M3 prepara la versione al top che è ormai prossima al debutto, come dimostrano i test di rifinitura al Nurburgring.

BMW M3 CS

La potenza si aggirerà sui 540 CV scaricati a terra tramite cambio automatico e trazione integrale, mentre l'estetica sarà personalizzata come accaduto sulla M5 CS, con elementi aerodinamici ed estetici di spicco. Arriverà nella prima parte dell'anno ma resterà in produzione soltanto per un anno, con tiratura limitata.

La scheda

Nome BMW M3 CS Carrozzeria Berlina Motori benzina, 6 cilindri 3.0 biturbo da 540 CV (stimati) Data arrivo primavera 2023 Prezzi -

BMW Serie 5 e i5

Non passa mai troppo tempo tra la presentazione della Serie 7 e quella della Serie 5, e considerando che l'ammiraglia sarà in vendita (nella versione con motori ibridi) all'inizio del 2023, per la media i tempi dovrebbero essere maturi. Molto probabile poi, che si decida di introdurre insieme anche la derivata elettrica i5, sulla quale BMW pare aver stretto i tempi rispetto alle prime ipotesi che la volevano in arrivo soltanto per il 2024.

Le foto-spia della nuova BMW Serie 5 mostrano un modello ormai definito di cui sarebbe addirittura già in fase avanzata anche la variante sportiva M5 attesa però soltanto per il 2024 e per la prima volta, ibrida plug-in. Quanto alla i5, per le caratteristiche si può guardare serenamente alla i7 aspettandosi un ridimensionamento lieve della batteria e autonomie allineate.

BMW i5 BMW i5 Touring(rendering)

Stando ai prototipi mascherati, poi ,sembrerebbe essere in arrivo anche una i5 Touring. Anche in questo caso, sarebbe la prima volta per un'elettrica con carrozzeria familiare che però arriverà in commercio più probabilmente nel 2024.

La scheda

Nome BMW Serie 5, i5 e i5 Touring Carrozzeria berlina, station wagon Motori benzina e diesel ibridi, elettrico Data arrivo inizio 2022-tardo 2022 (lancio Serie 5-i5) Prezzi -

BMW X5 restyling

Mentre berline e familiari si rinnovano completamente, per il capostipite dei SUV bavaresi X5 la quarta generazione affronta il facelift di metà carriera, che dovrebbe portare con sé aggiornamenti nei motori sei cilindri a benzina e diesel con tecnologia mild hybrid, ma anche rivedere la zona alta del listino.

BMW X5 M60i, le foto spia

Tra le versioni più potenti della BMW X5 restyling ci sarà infatti un'inedita M60i candidata a sostituire la M50i. Sarà equipaggiata con il 4.4 V8 biturbo della 760i, abbinato ad un’unità elettrica a 48 V e al cambio automatico a 8 rapporti. La potenza si aggirerà sui 530/540 CV, ma con un miglior controllo dei consumi.

La scheda

Nome BMW X5 Carrozzeria SUV Motori Benzina e diesel mild hybrid, benzina plug-in hybrid Data arrivo dicembre 2022-gennaio 2023 Prezzi da confermare

BMW Serie 7

L'ammiraglia bavarese è stata presentata nella doppia veste classica ed elettrica, ma commercialmente ha mandato avanti la seconda, ormai quasi in vendita, mentre il modello con motori ibridi sarà in produzione e in vendita dalla prossima primavera.

BMW Serie 7

La gamma motori sarà composta da unità ibride plug-in per le quali la Casa annuncia l'ultima evoluzione del sistema eDrive con una parte elettrica potenziata capace di far viaggiare la vettura a zero emissioni più a lungo e fino a 80 km di velocità. Si annunciano una 735i da 286 CV, una 740i da 380 CV, una 760i xDrive (V8) da 544 CV,e una 740d xDrive da 300 CV.

La scheda

Nome BMW Serie 7 Carrozzeria berlina Motori benzina e diesel a 6 e 8 cilindri ibridi Data arrivo marzo 2023 Prezzi -

BMW XM

La vera sorpresa di BMW per il 2022, XM è il primo modello "nato in casa M" dopo la M1 e al tempo stesso la prima M elettrificata, di cui sappiamo più o meno già tutto: mosso da un V8 4.4 da 490 CV con modulo elettrico servito da una batteria da 27,3 kWh per una potenza massima totale di 653 CV.

La trazione integrale M xDrive consente varie modalità di marcia, con una specifica per il fuoristrada, e per la prima volta su una M la dotazione include le quattro ruote sterzanti. In produzione negli Usa dalla fine di quest'anno, con lancio nella primavera 2023, BMW XM ha un prezzo annunciato sul mercato tedesco di 170.000 euro.

La scheda