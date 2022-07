In casa BMW si inizia già a pensare alla nuova X3. A pochi mesi dal debutto del restyling della generazione attuale, il marchio bavarese sta mettendo alla prova i primi prototipi del suo SUV medio.

Prima di vederlo dal vivo dovremo aspettare il 2024, ma col nostro esclusivo render proviamo ad anticipare i tempi immaginando le forme della nuova X3 basandoci sulle foto spia più recenti.

Fedele alla tradizione

La nuova BMW X3 dovrebbe rimanere fedele a sé stessa, almeno per quanto riguarda le dimensioni e le proporzioni.

Il design si evolverà allineandosi a quello dei modelli più recenti come la X1 e la Serie 2 Active Tourer. Per questo motivo, ci immaginiamo dei fari LED (probabilmente dotati anche di tecnologia BMW Laser) dalla forma più affilata e squadrata, mentre la calandra a doppio rene dovrebbe crescere, ma senza adottare il disegno verticale visto sulla Serie 4.

Prevediamo anche un nuovo stile della mascherina e passaruota ancora più pronunciati per ospitare cerchi in lega anche da 21” o 22”. Per il resto, il look potrebbe cambiare molto a seconda degli allestimenti, tra cui l’M Sport che dovrebbe distinguersi per gli inserti in nero lucido su paraurti e profilatura dei finestrini.

La versione elettrica iX3 dovrebbe mantenere inalterato il disegno complessivo dell’auto, pur ricevendo alcuni dettagli di colore blu per comunicare meglio la sua natura a emissioni zero.

A bordo dovremmo vedere un’evoluzione del BMW Curved Display della iX e tante nuove scelte per rivestimenti, modanature e accessori hi-tech. A proposito di tecnologia, ci aspettiamo una serie di nuovi sistemi di assistenza alla guida per rendere la X3 sempre più autonoma, almeno nei percorsi autostradali.

Le possibili motorizzazioni

È ancora presto per ipotizzare le nuove motorizzazioni nel dettaglio. Molto probabilmente, comunque, vedremo nuovi motori a benzina e diesel in forma mild hybrid a partire da circa 180 CV. Nella gamma troveremo anche almeno una versione ibrida plug-in con potenza e autonomia in modalità elettrica superiori rispettivamente ai 292 CV e 49 km della X3 xDrive30e attuale.

Nuova BMW X3, le prime foto spia

Tra le varianti sportive della BMW dovrebbero essere confermate l’M40i (che potrebbe salire a 370-380 CV) e la M Competition, la quale potrebbe diventare mild hybrid o ibrida plug-in per contenere le emissioni e sviluppare qualche CV in più rispetto ai 510 attuali.

L’elettrica iX3 dovrebbe ricevere nuove batterie e nuovi motori elettrici più efficienti per almeno 300 CV e un’autonomia vicina ai 500 km.