Per tutti gli appassionati di Alfa Romeo è iniziato il conto alla rovescia. Nel week-end del 30 agosto, in concomitanza col Gran Premio di Formula 1 a Monza, il Biscione svelerà la sua nuova super sportiva. Nello specifico, la presentazione del modello avverrà al Museo Storico Alfa Romeo di Arese all’interno dell’evento “Il coraggio di sognare”.

Dopo anni di indiscrezioni e rumors, quindi, mancano ancora poche settimane per scoprire ogni dettaglio di questa nuova Alfa. Per chi, comunque, non può aspettare, ecco la nostra anticipazione.

Identità chiara

Mettendo insieme le varie informazioni raccolte negli scorsi mesi, abbiamo realizzato il render dell’Alfa Romeo che – secondo varie voci non confermate ufficialmente – potrebbe chiamarsi 6C. Il look è quello di una classica sportiva con motore centrale, con un frontale basso e una coda filante, oltre a un cockpit disegnato per esaltare al massimo la connessione tra guidatore e vettura.

Alfa Romeo supercar (2023), il render di Motor1.com

La zona anteriore potrebbe riprendere lo stile delle ultime Alfa Romeo, col grande “scudo” centrale e i fari LED a tre elementi già visti sulla Tonale e sui restyling di Giulia e Stelvio. Per dare ulteriore carattere alla 6C, Alfa Romeo potrebbe aggiungere dei profili in fibra di carbonio sia nei paraurti che nelle minigonne, mentre dal cofano posteriore in vetro sarebbe possibile ammirare in tutta la sua bellezza il motore scelto per la sportiva.

In generale, il design della 6C dovrebbe prendere ispirazione dalla Tipo 33 Stradale del 1967 e non è escluso che la telaistica sia quella della Maserati MC20, il modello Stellantis più vicino per filosofia a questa interpretazione moderna.

Motore e prezzi

Parlando del motore, c’è chi pensa a una versione potenziata del 2.9 V6 biturbo già impiegato per le Quadrifoglio. Altre fonti, invece, citano l’adozione del 3.0 V6 Nettuno da 630 CV della MC20.

Il prototipo dell'Alfa Romeo Tipo 33 Stradale ai Tribe Days 2023

Sta di fatto che, come ha detto il ceo di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, la nuova Alfa Romeo non sarà solo un’auto per la pista, ma potrà essere guidata tutti i giorni. Sarà una vettura “iconica, super sexy e riconoscibile a colpo d’occhio come un’Alfa Romeo”, anche se molto probabilmente sarà davvero per pochi fortunati.

Stando ai vari rumors delle ultime settimane, la produzione in tiratura limitata sarebbe già sold out. Sul prezzo non si sa nulla, ma si potrebbe facilmente ipotizzare un listino a partire dai 230.000 euro.