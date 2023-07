L'Alfa Romeo Stelvio si è appena aggiornata con nuovi fari Full-LED Adaptive Matrix, la strumentazione digitale e l'inedito allestimento Competizione con vernice opaca. Mi sembra quindi l'occasione perfetta per saggiare l'efficienza del rinnovato SUV italiano, in particolare con il motore 2.0 turbo benzina da 280 CV e trazione integrale.

Nella prova consumi reali l'Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzina Q4 in allestimento Veloce ho registrato una media di 6,40 l/100 km (15,63 km/l) nel tragitto standard di 360 km da Roma a Forlì, spendendo 43,06 euro per la benzina del viaggio.

Nei consumi non è prima della classe, ma nemmeno ultima

Con i suoi 6,40 l/100 km, la Stelvio restyling 2023 non può aspirare alla parte alta della classifica consumi reali, categoria auto a benzina, riuscendo a superare le Suzuki Jimny 1.5 Top AWD AllGrip e Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG, a pari merito a quota 6,50 l/100 km (15,3 km/l) e la Maserati Levante Hybrid da 7,35 l/100 km (13,6 km/l).

Alfa Romeo Stelvio restyling (2023), la vista anteriore

Bisogna anche dire che nessun SUV di categoria e potenza paragonabile è riuscito a consumare meno della Stelvio, visto che occorre scendere a vetture di segmento B o C per trovare modelli poco più efficienti come Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l), Subaru XV 2.0i e-Boxer CVT Lineartronic MHEV e Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l) e Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l).

Piacere di guida in formato SUV

L'auto provata è l'Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 Veloce che di serie ha già cerchi in lega da 20" bruniti e diamantati, finiture nere esterne, sedili sportivi in pelle, palette al volante in alluminio e bloccaggio differenziale posteriore.

Alfa Romeo Stelvio restyling (2023), gli interni

La presenza di alcuni optional come la vernice speciale Rosso Etna, le pinze freno rosse, il Premium Pack e il Pack Driver assistance PLUS portano il prezzo di listino a 76.500 euro. Con questa cifra si ottiene un SUV attuale e moderno nel look e nelle dotazioni, spazioso e soprattutto dall'animo sportivo, visto che i 280 CV del motore quattro cilindri turbo trasmessi dal cambio automatico 8 marce alle quattro ruote motrici sono sempre piacevoli.

Anche le sospensioni a quadrilatero davanti e multilink dietro, lo sterzo diretto, il peso relativamente contenuto (1.680 kg) e il famoso pianale Giorgio contribuiscono al notevole piacere di guida del SUV Alfa Romeo che a fronte di prestazioni elevate richiede un tributo di consumi.

La video prova della Stelvio restyling 2023

500 km con un pieno da 64 litri di benzina

Il naturale piacere di guida offerto dall'Alfa Romeo Stelvio col motore a benzina da 280 CV si associa a una altrettanto naturale tendenza a far salire i consumi, soprattutto guidando nel traffico di città e un po' meno in autostrada.

Il serbatoio da 64 litri di benzina aiuta comunque a mantenere alti i livelli di autonomia che oscillano tra i 400 e i 500 km, con punte vicine ai 1.000 km che si possono ottenere esclusivamente trattenendo il piede sull'acceleratore e adottando uno stile di guida da economy run.

Alfa Romeo Stelvio restyling (2023), la vista posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Traffico in città (Roma): 11,5 l/100 km (8,6 km/l)

395 km di autonomia teorica

395 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 8,9 l/100 km (11,2 km/l)

515 km di autonomia teorica

515 km di autonomia teorica Autostrada: 8,6 l/100 km (11,6 km/l)

533 km di autonomia teorica

533 km di autonomia teorica Economy run: 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

1.203 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 Veloce Benzina 206 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.680 kg 193 g/km

Dati

Vettura: Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 Veloce

Listino base: 68.150 euro

Data prova: 28/06/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 31°/Sereno, 23°

Prezzo carburante: 1,869 euro/l (Benzina)

Km del test: 890

Km totali all'inizio del test: 5.520

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Michelin Pilot Sport 4 SUV - 255/45 R20 105W XL AR (Etichetta UE: A, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 6,40 l/100 km (15,63 km/l)

Computer di bordo: 6,3 l/100 km

Alla pompa: 6,5 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 43,06 euro

Spesa mensile: 95,69 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 167 km

Quanto fa con un pieno: 1.000 km

