Anche Maserati si è convertita all'elettrificazione e lo ha fatto prima con la versione mild hybrid di Ghibli e ora con la Levante che monta lo stesso motore 2.0 quattro cilindri con turbocompressore elettrico, 330 CV e impianto a 48 volt. L'arrivo in redazione della nuova Levante Hybrid è quindi l'occasione perfetta per mettere alla prova la sete di benzina del SUV sportivo modenese con la prova dei consumi reali.

Nei 360 km di test da Roma a Forlì la Levante Hybrid ha consumato in media 7,35 l/100 km (13,61 km/l) e speso 47,34 euro per la benzina usata nel tragitto. Un risultato che incasella il bel SUV italiano (spettacolare nella tinta Grigio Maratea opaco) nella parte più bassa della classifica consumi reali.

SUV davvero sportivo e non troppo efficiente

Scorrendo la graduatoria dei consumi reali vediamo infatti che la Maserati Levante Hybrid, con i suoi 7,35 l/100 km, si posiziona poco dietro la plug-in hybrid Range Rover Sport P400e (7,00 l/100 km - 14,2 km/l), ma davanti all'ammiraglia full hybrid Lexus LS 500h (7,45 l/100 km - 13,4 km/l) e all'altrettanto potente Jeep Wrangler Unlimited Plug-In Hybrid 4xe Rubicon (8,20 l/100 km - 12,2 km/l).

Si tratta comunque di un risultato commisurato alle elevate prestazioni di questa Levante Hybrid che, anche se non troppo coinvolgente sul fronte del sound, fa viaggiare sempre alla grande e con una bella dose di potenza disponibile per sorpassi e partenze rapide.

Bella e "cattiva" su strada

La vettura in prova è in allestimento GT e con una ricca serie di optional che vanno dalla vernice opaca ai cerchi da 21", passando per l'impianto audio Harman Kardon, infotainment con schermo touch da 8,4" e navigatore e Driver Assistance package. Il risultato è SUV di grande impatto visivo che costa di listino poco più di 101.000 euro e che tiene alta la bandiera del Made in Italy automobilistico.

Particolarmente piacevole ed efficace è l'assetto ad altezza variabile con sospensioni pneumatiche in grado di garantire ottimo comfort, tenuta di strada ed eventuale rialzo per la guida in offroad. Anche la motricità è sempre sicura e affidabile grazie alla trazione integrale Q4, altro elemento che rende la guida della Levante Hybrid molto rilassante in ogni frangente e scattante quando lo si vuole. Piccoli difetti sono riscontrabili in alcune finiture interne e in un paio di incertezze nell'ergonomia, ma sono comunque peccati veniali per questo SUV del Tridente.

Consumi da sportiva e serbatoio grande

La scarsa propensione all'efficienza e l'impostazione da GT sportiva rialzata si conferma nelle diverse condizioni di guida affrontate dalla Levante Hybrid, con consumi medi leggermente superiori alla media, ma commisurati alla potenza, al peso (2.090 kg) e alla classe di questo SUV di lusso.

In particolare la sete di benzina si fa notare guidando nel denso traffico cittadino, mentre in autostrada si allinea alla media dei SUV di questa categoria. Il generoso serbatoio da 80 litri permette di percorrere sempre almeno 500 km tra un pieno e l'altro, superando di slancio i 700 km nelle situazioni più favorevoli ai consumi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 15,0 l/100 km (6,6 km/l)

528 km di autonomia

528 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 12,1 l/100 km (8,2 km/l)

656 km di autonomia

656 km di autonomia Autostrada: 10,7 l/100 km (9,3 km/l)

744 km di autonomia

744 km di autonomia Economy run: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

1.176 km di autonomia

1.176 km di autonomia Massimo consumo: 50,0 l/100 km (2,0 km/l) <limite indicatore consumo>

160 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Maserati Levante Hybrid GT Ibrido

(benzina) 330 CV - 2.090 kg 220-243 g/km

Dati

Vettura: Maserati Levante Hybrid GT

Listino base: 82.391 euro

Data prova: 5/11/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, Pioggia 16°/Variabile, 11°

Prezzo carburante: 1,789 euro/l (Benzina)

Km del test: 979

Km totali all'inizio del test: 6.905

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Pirelli P Zero - 265/40 R21 105Y XL MGT (Etichetta UE: C, C, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 7,35 l/100 km (13,61 km/l)

Computer di bordo: 7,1 l/100 km

Alla pompa: 7,6 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 47,34 euro

Spesa mensile: 105,19 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 152 km

Quanto fa con un pieno: 1.088 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.