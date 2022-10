In occasione dell'edizione 2022 della Targa Florio, Maserati presenta ben due edizioni speciali per la berlina Ghibli e il SUV Levante.

Si chiamano FTributo Special Edition e omaggiano Maria Teresa De Filippis, pilota che nel 1955 partecipò alla 39esima edizione proprio della Targa Florio, a bordo di una Maserati A6GCS conquistando il nono posto assoluto (il quarto nella classe 2 litri), ma non solo.

Fu infatti anche la prima donna a gareggiare in Formula 1 nel 1958, a bordo sempre di una Maserati 250F, la stessa che l'anno precedente guidò anche Juan Manuel Fangio.

Omaggio colorato

Le versioni speciali di Maserati Ghibli e Levante si caratterizzano per due tinte della carrozzeria uniche. Si chiamano Arancio Devil e Grigio Lamiera e richiamano le auto da corsa di un tempo. Entrambe vengono abbinate a esclusivi cerchi in lega da 21 pollici verniciati a contrasto con bordo colorato, nello stesso colore dei loghi sulla carrozzeria e sul montante C.

All'interno, non mancano ovviamente i rivestimenti in pelle, neri nel caso si scelga la carrozzeria Arancio Devil e cuoio nel caso si scelga la carrozzeria Grigio Lamiera, con cuciture rigorosamente a contrasto. La qualità della pelle è la migliore disponibile, quindi la PienoFiore, offerta solitamente come optional su tutti gli allestimenti.

Il precedente

Le speciali versioni FTributo presentate in occasione della Targa Florio di quest'anno non sono le prime per il Tridente. Lo scorso anno la Casa aveva presentato delle omonime edizioni speciali dedicate, però, a Juan Manuel Fangio e in colorazioni rosse o blu.

Anche in quel caso, entrambe erano equipaggiate con cerchi in lega da 21 pollici e dotazioni dinamiche e tecnologiche al top.