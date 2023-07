La nuova supercar marchiata Alfa Romeo sarà svelata ufficialmente mercoledì 30 agosto 2023 durante uno speciale evento organizzato dalla Casa del Biscione presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese (MI).

Lo storico evento del prossimo 30 agosto, intitolato "Il coraggio di sognare", è stato confermato dal ceo Jean-Philippe Imparato che in occasione della presentazione di nuove Giulia e Stelvio in Cina parla di "un sogno diventato realtà, ispirato da un team audace che ha voluto realizzare qualcosa di unico".

Potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 6C?

Al momento non ci sono altri dettagli sulla supercar Alfa Romeo che vedremo proprio in coincidenza con il GP d'Italia di Formula 1 a Monza, ma molte indiscrezioni parlano di una super coupé ispirata alla storica 33 Stradale da produrre in serie limitata col nome di Alfa Romeo 6C.

Alfa Romeo Tipo 33 Stradale (1967)

Quello che sappiamo della nuova supercar Alfa Romeo, sia che venga chiamata 6C oppure con un altro nome, è che le prime prenotazioni e gli anticipi sono state già fatte e che gli esemplari previsti sono tutti già venduti.

Anche sul motore ci sono ancora molti dubbi, nonostante il possibile nome 6C possa far pensare al V6 biturbo di 2,9 litri utilizzato da Giulia e Stelvio Quadrifoglio, ma opportunamente potenziato per andare oltre gli attuali 520 CV.

"Iconica, super sexy e riconoscibile a colpo d'occhio"

Come ha detto lo stesso Imparato, la nuova super sportiva Alfa Romeo non sarà solo un'auto per la pista, ma sarà fatta per essere guidata tutti i giorni, "iconica, super sexy e riconoscibile a colpo d'occhio come un'Alfa Romeo".

Alfa Romeo supercar, il render di Motor1.com

Nulla è trapelato neppure sul prezzo di questa Alfa 6C, ma è possibile immaginare che una simile hypercar a tiratura limitata possa entrare a far parte di quel club super esclusivo di auto che si avvicinano al mezzo milione di euro di listino, personalizzazioni escluse.