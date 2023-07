La festa delle Alfa Romeo è stata grande e spettacolare, con la seconda edizione dei "Tribe Days", l'evento per clienti e club del Biscione che ha raccolto a Montlhery e a Le Mans, in Francia dal 30 giugno al 1° luglio 2023, clienti e collezionisti arrivati da ogni parte del mondo per celebrare il mito delle Alfa.

L'edizione 2023 dei Tribe Days è stata anche l'occasione per festeggiare tre importanti anniversari: i 100 anni della 24 Ore di Le Mans e dell'iconico Quadrifoglio Alfa Romeo, celebrato dal lancio delle Giulia e Stelvio 100th Anniversary, oltre che i 60 anni di Autodelta. Nell'ambito dell'annuale Le Mans Classic la Casa milanese ha mostrato al mondo alcune delle auto più importanti e gloriose della sua storia.

Vediamo assieme quali sono state le Alfa Romeo più belle, rare e preziose viste ai Tribe Days 2023, veri capolavori di meccanica e design!

Alfa Romeo 33 Stradale prototipo (1967)

Direttamente dalla collezione Heritage ospitata presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese arriva una delle due sole Alfa Romeo 33 Stradale prototipo del 1967 che si distingue facilmente dai diciotto esemplari di serie per i quattro fari carenati e che sfoggia la bellissima a sinuosa carrozzeria in alluminio disegnata da Franco Scaglione.

Alfa Romeo 33 Stradale prototipo ai Tribe Days 2023, la vista anteriore Alfa Romeo 33 Stradale prototipo ai Tribe Days 2023, la vista posteriore Alfa Romeo 33 Stradale prototipo ai Tribe Days 2023, gli interni

Il telaio composto da tre grossi tubi in alluminio e da due sottotelai in lega di magnesio ha rinforzi in lamiera d'acciaio per l'abitacolo e ospita dietro il motore 2.0 V8 aspirato che oggi eroga 230 CV invece dei 270 CV originari. Il favoloso motore V8 a 90° è comunque in grado di spingere l'Alfa Romeo 33 Stradale prototipo fino a una velocità massima di 260 km/h. Il suo valore attuale è difficile da calcolare, ma sicuramente superiore ai 10 milioni di euro.

Alfa Romeo 6C 3000 CM spider (1953)

Sempre dal museo di Arese arriva la spettacolare Alfa Romeo 6C 3000 CM spider (1953), la mitica spider da corsa "Competizione Maggiorata" (CM) progettata proprio per partecipare alla 24 Ore di Le Mans e anche alla Mille Miglia del 1953.

Alfa Romeo 6C 3000 CM spider ai Tribe Days 2023, la vista anteriore Alfa Romeo 6C 3000 CM spider ai Tribe Days 2023, la vista posteriore Alfa Romeo 6C 3000 CM spider ai Tribe Days 2023, gli interni

Sotto la filante carrozzeria speciale si cela il motore a 6 cilindri in linea con cilindrata maggiorata a 3,5 litri che, progettato da Giuseppe Busso, al termine delle successive evoluzioni raggiunge una potenza di 275 CV. La versione coupé ha alterne fortune, mentre questa Spider vince la prima edizione del "Gran Premio Supercortemaggiore", corso a Merano nel 1953, con J.M. Fangio alla guida. I freni a disco sono stati montati dal reparto ricerca e sviluppo di Alfa Romeo. Difficile stimarne il valore, mi di certo siamo oltre i 5 milioni di euro.

Alfa Romeo 33/3 litri Le Mans (1970)

Nella storia evolutiva dell'Alfa Romeo Tipo 33, durata dieci anni, un posto speciale lo occupa la versione V8 da 3 litri sviluppata da Autodelta nel 1968 e arrivata nel 1970 a sviluppare 420 CV e a vestire una carrozzeria tutta nuova che contiene il peso entro i 650 kg.

Alfa Romeo 33/3 litri Le Mans ai Tribe Days 2023, la vista laterale Alfa Romeo 33/3 litri Le Mans ai Tribe Days 2023, la vista posteriore Alfa Romeo 33/3 litri Le Mans ai Tribe Days 2023, gli interni

Nel 1971 l'Alfa Romeo 33/3 arriva seconda nel campionato del mondo Costruttori con le vittorie alla 1000 km di Brands Hatch (De Adamich-Pescarolo), alla Targa Florio (Vaccarella-Hezemans) e alla 6 Ore di Watkins Glen (De Adamich-Peterson). Il suo valore attuale si aggira attorno ai 2 milioni di euro.

Alfa Romeo 33 TT 12 (1975)

Il 1973 è l'anno dell'Alfa Romeo 33 TT 12 sviluppata ancora una volta col prezioso contributo della squadra corse Autodelta. Il telaio tubolare, da cui la sigla TT, è abbinato al nuovo motore 12 cilindri a V di 180° capace di erogare oltre 500 CV.

Alfa Romeo 33 TT 12 ai Tribe Days 2023, la vista anteriore Alfa Romeo 33 TT 12 ai Tribe Days 2023, la vista posteriore Alfa Romeo 33 TT 12 ai Tribe Days 2023, gli interni

Del 1973 è la prima vittoria dell'Alfa Romeo 33 TT 12, alla 1000 km di Monza, ma l'anno d'oro della 33 TG 12 è il 1975, stagione durante la quale la Casa del Biscione vince il Campionato del Mondo Costruttori grazie alle vittorie e ai punti di Arturo Merzario, Mario Andretti, Dereck Bell, Vittorio Brambilla, Jacky Ickx, Jacques Laffite, Jochen Mass, Henri Pescarolo, Jody Scheckter, Nino Vaccarella e John Watson. Talmente speciale che 3 milioni di euro potrebbero non bastare per comprarla.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato (2023)

Oltre alle ultime nate della gamma Alfa Romeo, all'interno dei Tribe Days Alfa Romeo della Le Mans Classic c'è spazio per un esemplare unico come la Giulia SWB Zagato.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato ai Tribe Days 2023, la vista anteriore Alfa Romeo Giulia SWB Zagato ai Tribe Days 2023, la vista posteriore Alfa Romeo Giulia SWB Zagato ai Tribe Days 2023, un dettaglio dei fari

La speciale Giulia coupé a passo corto incanta per le forme disegnate dalla Carrozzeria Zagato e dal centro stile Alfa, ma anche per il suono del motore 2.9 V6 biturbo portato a 540 CV e collegato a un cambio manuale 6 marce. La Giulia SWB Zagato è costata quasi 1 milione di euro al committente tedesco che l'ha voluta.

Alfa Romeo TZ3 Stradale (2010)

Davvero inconsueta e con fascino da vendere è l'Alfa Romeo TZ3 Stradale vista sul circuito di Le Mans, uno dei nove esemplari prodotti nel 2010 da Zagato e basata sulla meccanica della Dodge Viper ACR.

Alfa Romeo TZ3 Stradale ai Tribe Days 2023, la vista anteriore Alfa Romeo TZ3 Stradale ai Tribe Days 2023, la vista posteriore Alfa Romeo TZ3 Stradale ai Tribe Days 2023, gli interni

Sotto il lungo cofano anteriore si cela infatti il motore V10 di 8,4 litri e 611 CV dell'ultima Viper, con tutta la potenza trasferita alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 rapporti. La velocità massima è di 325 km/h e per scattare da 0 a 100 km/h le bastano 3,6 secondi. IL prezzo sembra fosse di poco inferiore al milione di euro.

Il meglio di Alfa ai Tribe Days

Come potete vedere anche dalla nostra gallery fotografica, i Tribe Days 2023 hanno riunito il meglio della produzione Alfa Romeo dalle origini a oggi, raccogliendo appassionati, clienti e collezionisti da tutto il mondo.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Aniversario ai Tribe Days 2023 Alfa Romeo 4C ai Tribe Days 2023

Gli owner nella prima giornata hanno seguito conferenze e preso parte ad attività e prove a loro dedicate, guidando sul circuito di Montlhery. Il secondo giorno la carovana è arrivata a Le Mans, dove hanno assistito alla Le Mans Classic per partecipare a momenti dedicati, ammirando le auto più belle della storia Alfa Romeo e la gamma attuale tra cui Giulia e Stelvio e la Tonale Plug-in Hybrid Q4.

Alfa Romeo Tribe Days 2023, le Alfa in pista a Monthlery Alfa Romeo Giulia GTAm ai Tribe Days 2023

Tra le auto più ammirate ci sono anche le recentissime Giulia GTA e GTAm, l'Alfa Romeo 4C, ma anche le Giulia GT Coupé, l'Alfetta GTV e la famosa SZ di Zagato, sui prati, in pista e negli stand ufficiali in compagnia del ceo Jean-Philippe Imparato e di Andrea Zagato.