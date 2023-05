Dopo il successo dell’edizione 2022, tornano gli Alfa Romeo “Tribe Days”. L’evento dedicato ai collezionisti, clienti ed appassionati del marchio provenienti da tutto il mondo si tiene dal 30 giugno al 2 luglio presso gli iconici circuiti di Montlhery e Le Mans in concomitanza con “Le Mans Classic”.

Come nella passata edizione, anche quest’anno sono presenti varie attività, dai test-drive alle parate celebrative, passando per i workshops.

L’organizzazione dei Tribe Days e il programma

La seconda edizione dei Tribe Days avviene in un anno di grandi celebrazioni per Alfa Romeo e Le Mans. Nel 2023, infatti, ricorrono i 100 anni dall’esordio del marchio Quadrifoglio, che dal 1923 identifica le Alfa più performanti. E sempre nel 1923 si è tenuta la prima “24 Ore di Le Mans”. Inoltre, quest’anno si celebrano i 60 anni di Autodelta, lo storico preparatore delle Alfa Romeo da corsa.

Alfa Romeo 8C Alfa Romeo Giulia GTam Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi sul sito dedicato. Sono disponibili il pacchetto Silver (da 150 euro) e quello Gold (da 1.200 euro). Tra le varie attività, il primo include una parata sul circuito di Montlhery e una cena al circuito di Le Mans. Sabato si può assistere alla Le Mans Classic e per tutto il weekend si possono visitare i vari stand presenti.

Il pacchetto Gold è riservato ai possessori delle Alfa Romeo più sportive, come la 4C, la 8C, le Quadrifoglio e la Giulia GTA/GTAm. Sono compresi gli accessi VIP alla cena al circuito di Le Mans e alla Le Mans Classic che prende il via sabato 1° luglio. Inoltre, venerdì 30 si potrà scendere in pista con la propria vettura.