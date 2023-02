Si apre un anno di festeggiamenti per Alfa Romeo. Nel 2023 il Biscione celebra i 100 anni del brand Quadrifoglio e i 60 anni di Autodelta, lo storico preparatore delle “Alfa” da corsa di oltre mezzo secolo fa.

Come omaggio a due simboli della propria storia, il Centro Stile del marchio italiano ha disegnato due nuovi loghi che troveranno posto anche sui prossimi modelli della Casa. L'aggiornamento del logo Autodelta potrebbe poi essere visto come un nuovo indizio per l'arrivo della nuova supercar Alfa Romeo, l'erede della storica 33 Stradale costruita appunto da Autodelta

I pilastri di Alfa Romeo

I nuovi loghi interpretano con uno stile moderno gli storici stemmi di Quadrifoglio e Autodelta senza snaturarne minimamente la tradizione.

Naturalmente, Alfa Romeo ha in serbo anche altre iniziative per i due marchi. A tal proposito, il 5 marzo nel Museo Alfa Romeo di Arese si terrà una conferenza stampa speciale dedicata proprio ad Autodelta nel giorno esatto del suo 60esimo anniversario. Il 25 giugno, invece, sarà il “Quadrifoglio Day”, che vede già in programma una speciale conferenza e una parata aperta a tutti i club Alfa Romeo.

Alfa Romeo presenta i nuovi loghi di Quadrifoglio e Autodelta

Si tratterà di un evento da non perdere per tutti gli “Alfisti” che potranno così unirsi per celebrare una storia lunga un secolo iniziata con la RL Corsa”, la prima Alfa Romeo a fregiarsi dello stemma del Quadrifoglio. Guidata da Ugo Sivocci, quella vettura conquistò la 14esima edizione della Targa Florio nel 1923 dando il via alla lunghissima tradizione di Alfa Romeo sportive.

Una tradizione che negli anni ha conosciuto punti di svolta, come quello del 1963. 60 anni fa, infatti, l’officina Autodelta con base a Feletto Umberto, nel Friuli-Venezia Giulia, fu scelta da Alfa Romeo per creare degli stupendi modelli da competizione, compresa la mitica 33 Stradale. La collaborazione proseguì fino al 1965, quando Autodelta divenne a tutti gli effetti parte integrante di Alfa Romeo in qualità di reparto corse.

Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

Lunga vita alle Quadrifoglio

E come sarà il futuro delle Quadrifoglio? 100% elettrico. Alfa Romeo evolverà presto in un brand a emissioni zero, ma non lascerà indietro i modelli più performanti. In una recente intervista il ceo Jean Philippe Imparato ha anticipato che le prossime Quadrifoglio potrebbero avere fino a 1.000 CV.

Alfa Romeo RL (1923) Alfa Romeo Giulia TI Super (1964) Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Il riferimento è all’ammiraglia del Biscione, che dovrebbe arrivare intorno al 2027. Ma prima potrebbe esserci spazio per altre versioni sportive. O per sportive “vecchia scuola”, come l’erede della 33 che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi.