È da gennaio 2021 che si parla della nuova Alfa Romeo Giulietta. Da quando cioè la compatta del Biscione è andata in pensione senza lasciare un'erede. A presidiare il segmento C, quello delle compatte, ci pensa ora la Tonale. Un SUV al posto di una classica compatta, a seguire i gusti del mercato. Scelta che ha dato ragione al management del Biscione, con numeri in costante crescita e ordini al di sopra delle aspettative.

Il progetto di riportare in vita la Giulietta è quindi definitivamente messo nel cassetto? Forse no. A far sorgere il dubbio ci ha pensato America Larry Dominique, vice presidente di Alfa Romeo Nord America, nel corso di un'intervista rilasciata a MotorTrend.

Si raddoppia

Il manager statunitense ha fatto una panoramica sulla strategia di prodotto della Casa, illustrando per sommi capi ciò che arriverà in futuro. Tra un'anticipazione e l'altra - ci arriveremo più avanti - Dominique ha detto che nei prossimi anni la gamma Alfa Romeo comprenderà due modelli di segmento C. Preso per assodato il fatto che una sarà la Tonale, quale sarà l'altra compatta del Biscione?

Alfa Romeo Tonale

Parlandone Dominique l'ha definita "Un po' più simile a un'auto rispetto alla Tonale", indicando quindi come potrebbe non trattarsi di un classico SUV. Secondo alcuni non è da escludere una versione coupé della Tonale, tipologia di carrozzeria sempre più apprezzata, mentre per altri si tratterà di una compatta vera e propria. Una rivale diretta di Audi A3, BMW Serie 1 e Mercedes Classe A.

Su cosa punteranno gli uomini Alfa? Per avere certezze toccherà attendere ancora qualche anno, il debutto infatti è previsto per il 2026. Per quanto riguarda i motori non dovrebbero esserci dubbi: saranno elettrici. L'ultima Alfa con motore termico verrà infatti lanciata nel 2024. La piattaforma potrebbe essere la STLA medium di Stellantis, destinata alle vetture premium emissioni zero del Gruppo.

Le altre novità

Per il resto Dominique ha di fatto confermato ciò che già sapevamo: le nuove generazioni di Giulia e Stelvio saranno elettriche e arriveranno nel 2025, ad anticipare di un anno l'ammiraglia del Biscione, della quale ha parlato qualche giorno fa Jean Philippe Imparato, ceo della Casa. Si potrà ricaricare in 18 minuti, avrà fino a 1.000 CV e sarà basata sulla piattaforma STLA Large.

Alfa Romeo Giulia restyling Alfa Romeo Stelvio restyling

Nel 2027 sarà il turno di un SUV di grandi dimensioni, pensato principalmente per il mercato nord americano. Però, e la novità è qui, potrebbe non essere un classico SUV.

Il nostro render della prossima sportiva Alfa Romeo

Della sportiva, erede spirituale dell'Alfa Romeo 33 Stradale, Dominique non ha parlato. Ma potrebbe mancare davvero poco alla sua presentazione.