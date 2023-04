Tanti auguri Quadrifoglio. Per il simbolo sportivo Made in Alfa Romeo sono passati 100 anni da quel 15 aprile 1923, quando alla XIV Edizione della Targa Florio lo stemma debuttò sulla versione “Corsa” della RL.

Per celebrare un secolo di storia, la Stelvio riceve un’edizione speciale tanto nell’estetica quanto nella meccanica.

Prodotta in soli 100 esemplari, la Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario porta a un nuovo livello lo stile e le sensazioni di guida del SUV del Biscione celebrando nel migliore dei modi la storia del marchio.

Messa a punto dedicata

Il protagonista di questa edizione limitatissima è il logo del Quadrifoglio, presente sia sulla carrozzeria che sulle modanature degli interni e ridisegnato in chiave contemporanea dal Centro Stile Alfa Romeo. La dotazione prende spunto dalla Stelvio restyling che ha esordito a fine 2022, coi nuovi fari Full LED Matrix adattivi e i proiettori “3+3”.

La 100° Anniversario si riconosce per i cerchi in lega bruniti da 21” abbinati alle pinze freno color oro, mentre calandra e calotte degli specchietti sono in fibra di carbonio per esaltare l’esclusività di ogni esemplare. Tre le tinte disponibili: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario in Verde Montreal

L’abitacolo è dominato da rivestimenti in pelle nera e Alcantara impreziositi dalle cuciture dorate a contrasto e dalle finiture in carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e i pannelli porta. Anche il volante dà sensazioni diverse rispetto alla “comune” Quadrifoglio, con la corona rivestita in Alcantara e con dettagli in carbonio.

Le finiture color oro nell'abitacolo La plancia dell'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

La dotazione tecnologica è la stessa della Stelvio restyling ed è costituita dall’infotainment aggiornato nella grafica e dal quadro digitale a “cannocchiale” da 12,3”, la cui grafica cambia a seconda della modalità di guida. A tal proposito, sulla Stelvio Quadrifoglio si trova l’esclusiva configurazione “Race” che mette in evidenza contagiri, tachimetro e luci di cambiata per chi desidera utilizzare i paddle.

Un V6 ad hoc

Come anticipato, la Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario è speciale anche a livello meccanico. Il 2.9 V6 è stato potenziato a 520 CV (10 CV in più sulle versioni di serie), ma è disponibile unicamente per Europa, Regno Unito e Cina. Il propulsore biturbo è accoppiato a un differenziale autobloccante meccanico, una soluzione che esordisce su questa serie speciale.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

Come sottolinea Alfa Romeo, questo accorgimento tecnico gode di una messa a punto specifica derivante dall’esperienza progettuale della Giulia GTA e contribuisce a migliorare il comportamento dell’auto in termini di trasferimento di coppia, stabilità e agilità in curva. Infine, l’impianto di scarico Akrapovic dà ancora più voce al sei cilindri con una timbrica unica in tutta la gamma del Biscione.