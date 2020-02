In molti si chiedono se e quando Alfa Romeo presenterà un qualche modello speciale per celebrare i suoi 110 anni di vita. Di certo qualcuno spera di vedere qualcosa di davvero speciale, come successo 10 anni fa con la TZ3 Stradale, una special prodotta in appena 9 esemplari per festeggiare i 100 anni del Biscione.

Un modello speciale disegnato da Zagato e basato sulla Viper ACR il cui esemplare numero 6 andrà all’asta da Sotheby’s nel weekend dell’1 e 2 maggio, assieme a numerosi altri modelli rari e preziosi, come una Jaguar XJ220, Lamborghini Miura SV e Ferrari 225 Berlinetta.

Prime prove di collaborazione

Nata circa un anno dopo l’acquisizione di Chrysler da parte di Fiat, l’Alfa Romeo TZ3 venne presentata sia in versione Corsa, dedicata all’uso in pista e vincitrice del premio come miglior prototipo al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este del 2010, e in versione Stradale. Quest’ultima venne fu poi prodotta in 9 esemplari, tutti basati sulla meccanica della Viper ACR.

Fotogallery: Alfa Romeo TZ3 Stradale

19 Foto

Significa quindi trazione posteriore, cambio manuale 6 marce e – soprattutto – motore V10 di 8,4 litri da 611 CV. Un “mostro” in pieno stile americano vestito con un abito italiano che non fa a meno dei classici stilemi di Zagato: tetto con doppia gobba e coda tronca.

Come nuova

L’esemplare che andrà all’asta ha percorso 350 km circa e, guardando le foto, sembra davvero come nuova sia all’esterno sia all’interno. Non manca nulla, nemmeno il libretto di uso e manutenzione, lo stesso delle Viper senza alcun richiamo all’unicità dell’auto.

Sotheby’s non ha comunicato la base d’asta, anche se ci si aspetta un prezzo con almeno 6 zeri quando sarà venduta ad Elkhart, in Indiana (Stati Uniti) a inizio maggio.