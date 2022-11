Lexus non ha ancora annunciato nuove anteprime per il 2023, sappiamo però per certo che almeno nella prima parte dell'anno il brand premium di Toyota non rimarrà inattivo. I primi mesi saranno infatti caratterizzati dall'inizio delle consegne di mentre modelli presentati nell'ultimo semestre, tra cui il primo elettrico della nuova era.

Quest'ultimo, il SUV RZ, in realtà deve ancora entrare in commercio a tutti gli effetti. Seguiranno però anche l'ultima generazione dell'ibrido RX e l'altro modello a batteria in listino, UX 300e appena aggiornato.

Ecco le novità Lexus per il 2023

Lexus UX 300e

Gli aggiornamenti 2023 per la variante elettrica dell'UX sono stati annunciati lo scorso ottobre, circa sei mesi dopo quelli della versione ibrida, con le prime consegne previste per la prossima primavera.

Lexus NX 450h+ plug-in

La novità più importante per UX 300e 2023 è la nuova batteria da 72,8 kWh che sostituisce quella da 54,4 kWh. La potenza rimane di 204 CV con 300 Nm di coppia ma l’autonomia è migliorata del 40% arrivando a 450 km.

Nome Lexus UX 300e Carrozzeria SUV Motori elettrico Data di arrivo primavera 2023 Prezzi Da 57.000 euro

Lexus RZ

Presentata in primavera, la Lexus RZ rappresenta il primo modello nato elettrico della Casa, basato sulla piattaforma E-TNGA sviluppata da Toyota e Subaru. La fase di pre-ordine è già attiva e terminerà il 31 gennaio, con consegne nei mesi successivi.

Foto Lexus RZ450e prova Castellolì

Lungo 4,81 metri e largo 1,90, nella prima versione disponibile il SUV elettrico è equipaggiato con una batteria da 71,4 kWh, ad alimentare un motore anteriore da 150 kW e uno posteriore da 80 kW per un totale di 313 CV e uno scatto 0-100 km/h di 5,6 secondi. Tra le peculiarità ci sono anche la trazione integrale Direct4 con gestione dinamica della coppia sugli assi e lo sterzo by wire. L’autonomia stimata è di 362 km.

Nome Lexus RZ Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Maggio 2022 Prezzi da comunicare

Lexus RX

Capostipite dei SUV Lexus e prima a inaugurare l'ibrido che oggi caratterizza l'intera gamma, la nuova RX si è svelata in estate, confermando le caratteristiche generali ma con interessanti novità nella caratterizzazione delle varie versioni, in particolare quella di taglio sportivo, ma non soltanto.

Lexus RX 500h F Sport Performance 2023

Tradizionalmente full-hybrid, ha infatti una gamma che ora si articola su tre diversi powertrain: classico per RX 350h con motore 2.5 Atkinson, 2 motori elettrici, e 250 CV, plug-in per RX 450h+ da 309 CV che si basa sul precedente ma aggiunge una batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh (65 km di autonomia EV) e addirittura turbo per RX 500h, full-hybrid ma con motore sovralimentato, 371 CV e un vero cambio automatico a 6 rapporti.