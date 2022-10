A due anni dal debutto, la Lexus UX 300e si aggiorna nei contenuti. Il primo modello full electric del marchio giapponese riceve una nuova batteria, una dotazione di serie ancora più completa e novità importanti per assetto e carrozzeria. I primi esemplari arriveranno anche in Italia a partire dalla primavera 2023.

Soste meno frequenti

La novità più sostanziale nella UX 300e è la presenza di una batteria da 72,8 kWh rispetto a quella precedente da 54,4 kWh. Pur mantenendo la potenza di 204 CV e 300 Nm, l’autonomia è migliorata del 40% per un totale di 450 km nel ciclo WLTP.

Per aumentare la rigidità strutturale della scocca e, di conseguenza, la sicurezza in caso d’incidente, Lexus ha aggiunto 20 punti di saldatura sulla carrozzeria, mentre sospensioni e servosterzo elettrico sono stati ulteriormente affinati nel corso dei test al Toyota Technical Center Shimoyama.

Non è finita qui. La Casa ha aggiornato anche i sistemi di sicurezza del Lexus Safety System e l’infotainment.

Sicurezza e intrattenimento

Per quanto riguarda la sicurezza, sono stati rivisti telecamera e radar del sistema anticollisione, il quale è in grado di rilevare con maggiore precisione ciclisti e pedoni anche nelle ore più buie. Inoltre, nella dotazione è presente anche l’Emergency Steerring Assist.

Ad essere stati migliorati sono anche il Lane Tracing Assist, il Dynamic Radar Cruise Control e l’Emergency Driving Stop System. In quest’ultimo caso, se il guidatore non interviene a seguito dei continui avvisi della vettura, la Lexus rallenta e si ferma nella corsia adiacente sbloccando le portiere ed effettuando una chiamata ai servizi d’emergenza.

Nell’equipaggiamento della UX 300e spicca anche la Digital Key, con lo smartphone che, attraversa un’app specifica, può essere utilizzato come vera e propria chiave d’accensione del veicolo.

Infine, sono stati riorganizzati alcuni pulsanti della plancia, mentre il sistema d’infotainment ha un nuovo display da 12,3”. Dallo schermo si può visualizzare anche il Panoramic View Monitor che combina le varie inquadrature delle telecamere anteriori posteriori e laterali per offrire una visuale completa del veicolo.

Per il momento non è ancora stato annunciato il listino completo per l’Italia.