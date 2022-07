Accedere a informazioni in tempo reale su strade e traffico per pianificare meglio i viaggi o impartire comandi tramite la voce. Sono queste alcune delle novità introdotte da Lexus sulla ES che, con il Model Year 2023, è disponibile anche nella nuova versione Design.

La Lexus ES MY23 entrerà in produzione ad agosto, con le prime consegne ad ottobre. Contemporaneamente, il modello Full Hybrid Electric ES 300h sarà introdotto in altri quattro mercati: Azerbaigian, Georgia, Moldavia e Ucraina.

Com'è il nuovo sistema multimediale

Introdotta nel 2018 e aggiornata nel 2021 con il restyling di metà carriera, la ES è la berlina Lexus che si rivolge non solo ai privati, ma anche ai clienti business. Il sistema multimediale è stato rinnovato per essere più facile da gestire e offrire maggiori funzionalità: oltre alla smartphone integration senza fili tramite Apple CarPlay (o la connessione via cavo tramite Android Auto) ci sono la navigazione basata sul cloud (in caso di perdita della connessione un sistema di navigazione incorporato mantiene la copertura) e il riconoscimento vocale.

In particolare si può chiedere all'assistente di bordo "Hey Lexus" (capace di riconoscere 19 lingue) di gestire le telefonate, fare ricerche su Internet, agire sui comandi audio o sul clima (ad esempio si può aumentare la temperatura nell'abitacolo tramite la frase “ho freddo”).

Tutto merito dell'aggiornamento del DCM (modulo di comunicazione dati) che permette pure l'accesso remoto alla ES con l'applicazione per smartphone Lexus Link. Inoltre ora è possibile collegarsi a e-Care, il servizio che può fornire consigli in caso di guati. Ricordiamo che attraverso e-Care Health Check Report, Lexus monitora l'auto 24 ore su 24 tutti i giorni mettendo questi dati a disposizione dei concessionari per programmare la manutenzione.

Queste novità permettono, inoltre, alla ES MY23 di beneficiare del programma WeHybrid Lexus Insurance, un'assicurazione RCA chilometrica dedicata alla tecnologia Premium Hybrid, che permette di pagare mensilmente “senza anticipo” i soli chilometri percorsi in modalità termica, poiché quelli percorsi in elettrico sono gratuiti.

Altre novità

La Lexus ES MY23 si distingue anche per qualche piccolo ritocco sia dentro che fuori l'abitacolo. Rimanendo a bordo, la console centrale è stata rivista; ci sono due portabicchieri e il caricabatterie wireless è stato collocato all'esterno della console per facilitarne l'accesso. Nuove anche la porta USB-A, per la riproduzione di sorgenti audio ad alta definizione, e la porta USB-C, per la ricarica dei dispositivi.

Esternamente, il cliente può optare per la nuova versione Design che offre cerchi in lega black Design da 19 pollici, griglia FSPORT dedicata e badge esclusivo su ciascun passaruota anteriore. In listino ci sono dieci colori per gli esterni e due per gli interni.