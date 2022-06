Un'auto virtuale gigantesca. L'installazione di Lexus alla Milano Design Week 2022 si presenta così, con le linee prese direttamente dal design del primo SUV elettrico della Casa, la RZ.

Sormontata di luci colorate è stata realizzata per la seconda volta (la prima riguardava il concept LF-Z) dal famoso architetto German Barnes, direttore dello Studio Barnes e professore associato presso la University of Miami School of Architecture. Ma non è tutto.

Un'opera per l'uomo

L'installazione esposta dalla Casa giapponese, dal nome ON/, si ispira nelle forme, nelle linee e nel design alla nuova Lexus RZ, il primo SUV 100% elettrico del Brand che ha fatto la sua prima apparizione globale alla stampa alcune settimane fa, senza però ancora mai essere visto dal pubblico.

L'opera, una composizione di luci colorate e linee, è stata realizzata dall'architetto, in collaborazione con lo studio di lighting design Aqua Creations, con l'obiettivo di far immergere lo spettatore all'interno dell'auto stessa in anteprima e per la prima volta.

Premi di design

La presenza di Lexus al Salone del Mobile non si limita soltanto all'opera ON/. Nella stanza adiacente, trovano posto alcuni prototipi provenienti direttamente del premio internazionale Lexus Design Award 2022, realizzati dagli studenti del Royal College of Art.

Pezzi unici che hanno come obiettivo quello di anticipare in parte la mobilità del 2040, con i tre finalisti che hanno avuto l'opportunità di trascorrere tre mesi a sviluppare le loro proposte originali e a creare prototipi sotto la guida di mentori altamente qualificati.

Una sorta di tutoraggio effettuato da parte dei creator più importanti del mondo, che ha reso possibile lo sviluppo di queste idee di mobilità futura.

Germane Barnes, architetto e direttore dello Studio Barnes, dice:

È emozionante donare nuova vita all'installazione ON/ in questa occasione e portare la mostra anche a Milano. L’originale della mostra ON/ nasce con l’obiettivo di presentare la nuova LF-Z, una concept car che segna il passaggio alla carbon neutrality.

Lexus LF-Z concept

Ora, con RZ, abbiamo esplorato l'evoluzione dal concetto alla realtà, collaborando con Aqua Creations per creare un ambiente caratterizzato da un elevato senso di materialità. Progettare per un futuro che sia collaborativo, sostenibile, equo e che dia priorità alle esperienze uniche degli individui è la forza trainante del mio studio e un entusiasmante progetto sinergico creato in collaborazione con i designer presentati in Sparks of Tomorrow.

Lo spazio del Salone del Mobile (qui il nostro speciale) dedicato a Lexus si può visitare dal 6 al 12 giugno presso il Superstudio Più, in Via Tortona 27, ovviamente a Milano.