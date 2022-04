Lexus è da sempre tra i marchi che credono di più nell’elettrificazione. Il brand premium di Toyota vende da decenni modelli a full hybrid, ma solo recentemente ha presentato modelli completamente ad emissioni zero.

Così, dopo la UX300e (basata, però, su una vettura “nata” ibrida) è tempo della RZ 450e, un SUV crossover 100% elettrico basato sulla piattaforma e-TNGA che dà vita anche a Toyota bZ4X e Subaru Solterra.

Identità Lexus

Le linee della RZ riprendono lo stile della bZ4X e della Solterra mantenendo, però, il legame con gli altri modelli Lexus. Il frontale, infatti, presenta la classica forma a clessidra, mentre il cofano e le fiancate sono state rese meno spigolose per esaltare il lato elegante del crossover. In effetti, Lexus definisce la filosofia di design come “Seamless E-Motion” per esprimere movimento e dinamicità anche a vettura ferma.

Tra l’altro, rispetto alle “cugine” è evidente l’aumento di dimensioni. La RZ è lunga 4,81 metri (+12 cm in confronto alla bZ4X), larga 1,90 m (+4 cm) e alta 1,64 m (-1 cm).

Nonostante le forme restino piuttosto squadrate, la Casa giapponese ha lavorato di fino anche sull’aerodinamica. Davanti è presente una griglia con lamelle attive che si aprono e si chiudono a seconda che sia necessario raffreddare le batterie o ridurre la resistenza all’aria.

Inoltre, lo spoiler posteriore e i passaruota pronunciati (che ospitano cerchi in lega di misura da 18” a 20”) contribuiscono a stabilizzare l’auto alle velocità autostradali.

Un altro elemento di rottura rispetto a bZ4X e Solterra è il posteriore, dove troviamo una linea LED continua e il logo Lexus che ha debuttato recentemente sulle nuove NX e LX. Disponibile in cinque diverse colorazioni, la carrozzeria si può richiedere in versione bicolore con tetto e cofano a contrasto.

Interni a base di stile e tecnologia

I rivestimenti dell’abitacolo sono curati e comprendono pelle, modanature in alluminio e inserti in nero lucido. I sedili sono realizzati in Ultrasuede, un tessuto scamosciato realizzato per il 30% con materiali ecosostenibili, e sono disponibili nelle tinte Orange, Palomino e Dapple Grey/Black.

Oltre alla ricercatezza degli interni, il punto forte della Lexus RZ è sicuramente la tecnologia. Al di là del quadro strumenti digitale e dello schermo touch da 14” del sistema d’infotainment, ciò che ruba la scena è il volante a forma di cloche che implementa il sistema Steer-by-wire. In pratica, il movimento delle ruote è impartito tramite dei segnali digitali e non più da collegamenti meccanici.

Adottata anche da bZ4X e Solterra, questa soluzione riduce ulteriormente lo sforzo nel muovere il volante e aumenta la reattività della vettura. Inoltre, il sistema blocca alla fonte eventuali vibrazioni provenienti da ruote e freni puntando ancora di più sul comfort di guida.

Tra l’altro, ad accompagnare ogni viaggio a bordo della Lexus ci sono delle particolari frequenze sonore che esaltano le fasi d’accelerazione e riducono al massimo i fruscii aerodinamici.

Guida hi-tech

Parlando soprattutto di esperienza di guida, Lexus afferma di aver lavorato a lungo per creare un feeling coinvolgente. La Casa definisce la sua filosofia come “Lexus Driving Signature”, un concetto che punta a rendere il comportamento dell’auto prevedibile e in linea con le intenzioni del guidatore. Per farlo, la RZ si affida alla trazione integrale Direct4 che distribuisce continuamente la coppia tra i due motori elettrici sistemati uno per asse.

Il sistema Direct4 confronta i dati di velocità, accelerazione e angolo di sterzo per indirizzare la potenza fino al 100% sull’asse anteriore o su quello posteriore.

Nello specifico, in fase di accelerazione si arriva ad una distribuzione equa tra i due assi per migliorare lo spunto, mentre nell’ingresso in curva l’auto invia tra il 50 e il 75% della coppia sull’avantreno. In uscita, invece, la coppia aumenta gradualmente al retrotreno fino all’80%.

A livello di ammortizzatori, invece, sulla Lexus debuttano i Frequency Reactive Dampers che “studiano” la frequenza dell’asfalto per ridurre le vibrazioni e migliorare ulteriormente il comfort.

Sicurezza e batteria

A completare la dotazione tecnologica della Lexus RZ è un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida di tutto rispetto. Il Lexus Safety System+ 3.0 include il mantenimento di corsia, l’avviso anticollisione e la frenata d’emergenza, il cruise control adattativo e l’Emergency Driving Stop System. Quest’ultimo decelera il veicolo fino a fermarlo del tutto (attivando le quattro frecce) se rileva che il guidatore non è più in grado di guidare.

Lexus non rivela molti dati tecnici sulla RZ. Sappiamo solo che il crossover è equipaggiato con una batteria da 71,4 kWh e che alimenta un motore anteriore da 150 kW e uno posteriore da 80 kW. L’autonomia stimata è di 362 km, ma non viene chiarito se si tratti del ciclo EPA o del WLTP. In ogni caso, ne sapremo di più nei prossimi mesi, dato che la Casa programma di lanciare sul mercato la RZ entro fine 2022.