Dopo alcuni anni non facili, SsangYong sembra aver ritrovato la stabilità grazie al sostegno di un nuovo gruppo di investitori ed è in procinto di attaccare il mercato con una nuova serie di modelli elettrici. Sono gli stessi che attendevamo per il 2022 e che effettivamente, almeno in due casi su tre sono stati svelati nelle loro versioni definitive, ora pronte per il lancio commerciale.

Si parte infatti dalla variante E-Motion del nuovo Korando, per proseguire con l'inedito SUV medio Torres, già introdotto su altri mercati con motori tradizionali. A questi seguirà la presentazione di un terzo SUV, più piccolo ed elettrico, di cui però non si conosce ancora il nome.

Ecco le novità SsangYong per il 2022:

SsangYong Korando E-Motion

Come promesso, la versione a batteria di SsangYong Korando, che fino all'anno scorso era il modello più recente del marchio essendo stato introdotto nel 2020, ha esordito in Europa la scorsa estate ed è addirittura già in vendita in alcuni Paesi.

SsangYong Korando e-Motion

La data di lancio in Italia deve ancora essere comunicata ma dovrebbe comunque rientrare nel primo semestre. In Germania il prezzo base è di 40.490 euro. La Korando e-Motion ha un motore elettrico da 190 CV, una batteria da 61,5 kWh e un'autonomia doichiarata nel ciclo WLTP combinato di circa 340 km.

Nome SsangYong Korando E-Motion Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Primavera 2023 (da confermare) Prezzi da 42.500 euro (da confermare)

SsangYong X200

Sin dal 2021, la sigla X200 indica il progetto di un SUV compatto dal design vagamente rétro, che dovrebbe inserirsi nella nicchia dei modelli con spiccata vocazione offroad e linee neoclassiche, rilanciata da Ford Bronco che peraltro arriverà in Italia ne corso dell'anno.

SsangYong X200 concept

La nuova proposta di SsangYong non è ancora confermata come lancio del 2023, ma dovrebbe essere mostra nella sua veste definitiva. Destinato a diverse aree del Mondo, questo modello potrebbe non essere esclusivamente elettrico. La versione a batteria si proporrebbe però come un'avversaria ideale della Jeep Recon.

Nome SsangYong X200 (nome provvisorio) Carrozzeria SUV Motori benzina ibridi o elettrici (da confermare) Data di arrivo Autunno 2023 (possibile reveal) Prezzi -

SsangYong Torres

Se per J200 dovremo ancora avere pazienza, sul J100 i veli sono invece stati tolti. Il SUV di taglia media a sette posti, lungo 4,7 metri e dalle linee piacevolmente spigolose si chiama Torres ed è predisposto per offrire sia motori endotermici sia una versione elettrica. Per ora, in Corea del Sud è in vendita con un benzina 1.5 turbo a iniezione diretta da 170 CV, cambio automatico di serie e trazione integrale in opzione.

Ssangyong Torres nella versione per la Corea del Sud

All'Europa è invece destinata la variante a batteria su cui però non ci sono ancora informazioni, salvo la sigla di progetto specifica che è U100. Questo Torres "e-Motion" dovrebbe essere presentato entro l'estate e lanciato nella seconda parte dell'anno, ma il piano è ancora da confermare.