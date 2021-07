SsangYong ha svelato con alcuni bozzetti un nuovo concept chiamato X200, modello che dovrebbe inserirsi nel crescente mercato dei SUV compatti dalle linee squadrate.

Il futuro prodotto della Casa coreana dovrà vedersela con una serie di concorrenti agguerrite come la Ford Bronco in uscita, la Jeep Wrangler, la Suzuki Jimny e la Jeep Renegade, ma la X200, in base a ciò che mostrano queste foto, sembra poter dire la sua almeno dal punto di vista estetico.

Design ispirato

Dal punto di vista stilistico si nota una griglia anteriore che richiama abbastanza chiaramente quella classica a sette feritoie del marchio Jeep, mentre il posizionamento delle ruote contribuisce a sbalzi corti e sembra suggerire elevati angoli di attacco e di uscita per la guida off-road. Al posteriore le estensioni squadrate del parafango seguono le linee dei fanali, anch’esse dalla forma quadrate.

Una caratteristica distintiva messa in evidenza dal concept è la presenza di una capote morbida ad apertura retrattile sul tetto, in linea con quanto offrono le concorrenti Ford Bronco e Jeep Wrangler.

Tra gli elementi dal design tipicamente off-road rientrano anche le ruote di grandi dimensioni, i ganci di traino rossi e il rivestimento argentato sul fondo. Non è certo, tuttavia, che tutti questi elementi vengano trasferiti nella versione di produzione dell’X200.

Futuro a zero emissioni

Il concept prende ispirazione dalla filosofia Powered by Toughness, un nuovo modello di design tramite il quale SsangYong intende sviluppare le proprie auto del futuro. Un progetto che vedrà la presenza anche di motori a ridotte emissioni, sebbene questa caratteristica non sia stata ancora confermata per il prototipo X200.

A questo proposito la Casa coreana starebbe lavorando al modello J100, un SUV elettrico che dovrebbe essere realizzato a partire dal 2022, quindi non è da escludere che l’X200 possa ricevere una qualche forma di elettrificazione.