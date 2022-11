Il marchio SsangYong è appena uscito da una delle fasi più difficili della sua storia recente, completando quel risanamento aziendale richiesto per uscire dalla procedura concorsuale avviata a fine 2020.

Grazie ai capitali forniti dal consorzio guidato da KG Group l'azienda coreana ha potuto rimborsare il suo debito e avviare un programma di rilancio e per certi versi di rinascita che vede SsangYong puntare su una serie di nuovi modelli in arrivo e una gamma di SUV già a listino, importati in Italia dal Gruppo Koelliker.

Scopriamo assieme tutti i modelli SsangYong, sia quelli di prossimo debutto in Italia che quelli già in vendita anche da noi.

SsangYong Torres / U100

Il modello della svolta è di certo la SsangYong Torres, maxi SUV a 7 posti con una lunghezza di 4,70 metri. In Corea del Sud è stato già commercializzato con motore 1.5 benzina da 170 CV, ma in Europa arriverà nel 2023 con motorizzazione 100% elettrica e codice di progetto U100, modello pensato per il rilancio elettrico del marchio asiatico.

Ancora non sono note le caratteristiche tecniche della Torres EV / U100, né i dettagli stilistici della versione a zero emissioni, ma le dotazioni e il design (anche dell'abitacolo) fanno pensare a un SUV elettrico premium, top di gamma del costruttore coreano.

SsangYong Korando e-Motion

La SsangYong Korando e-Motion è uno degli altri nuovi modelli elettrici annunciati dalla Casa di Pyeongtaek, un SUV a 5 posti lungo 4,46 metri basato sulla Korando in vendita anche in Italia. A differenziarla c'è il fatto che è elettrica al 100% e ha diverse modifiche stilistiche che la distinguono dalla versione termica.

Al momento è in vendita in diversi Paesi europei, compresa la Germania dove ha un prezzo base di 40.490 euro, la Korando e-Motion ha un motore elettrico da 190 CV, una batteria da 61,5 kWh di capacità e un'autonomia combinata WLTP di 339 km. Ancora non sono noti i tempi della commercializzazione italiana della e-Motion, né i prezzi.

SsangYong Rexton

Con la SsangYong Rexton ci troviamo davanti all'ammiraglia della gamma coreana, un SUV lungo 4,85 metri a 5 o 7 posti che ha avuto un sostanzioso restyling nel 2020 e viene venduto anche in Italia con un prezzo base di 50.800 euro.

Il motore è il quattro cilindri 2.2 turbodiesel da 202 CV, la trazione è integrale e il cambio è l'automatico a 8 rapporti, per un consumo combinato di 8,2 l/100 km. Uno dei punti di forza di questo maxi SUV è la capacità di carico del bagagliaio che, con la seconda fila di sedili abbattuti sulla versione a 5 posti offre una volumetria massima di 1.977 litri.

SsangYong Korando

In vendita in Italia dal 2019, la SsangYong Korando è la quarta generazione dello storico modello coreano nato come fuoristrada ed evolutosi in chiave SUV fino a raggiungere i 4,45 metri di lunghezza.

Il listino italiano prevede un prezzo base di 23.440 euro per 1.5 turbo benzina a due ruote motrici da 163 CV. Passando alla versione a trazione integrale i prezzi salgono, così come nel caso della versione col cambio automatico.

La motorizzazione 1.6 turbodiesel da 136 CV, solo a trazione anteriore, parte invece da 25.940 euro e quella bifuel benzina/GPL 1.5 163 CV da 25.690 euro. La Korando a GPL è disponibile anche in versione 4x4 e con cambio automatico.

SsangYong Tivoli

Al 2015 risale il debutto di SsangYong Tivoli, il SUV più compatto del marchio dei "due dragoni", lungo 4,22 metri e aggiornato nel 2019. Dai listini è invece sparita nel 2021 la più grande XLV basata sempre sulla Tivoli.

In Italia la Tivoli è venduta con il motore 1.2 turbo benzina da 128 CV a trazione anteriore, con un prezzo base di 21.350 euro, mentre la sua variante bifuel benzina/GPL costa come minimo 23.600 euro.

Per la Tivoli 1.5 turbo benzina da 163 CV si parte invece da 22.650 euro ed è disponibile anche in versione 4WD e con cambio automatico.