La gamma della Ssangyong si allarga. In Corea del Sud ha debuttato la Torres, un SUV completamente nuovo che si va ad affiancare a Tivoli, Korando e Rexton. La Torres era stata annunciata da alcuni teaser rilasciati nelle settimane scorse e il suo stile sarà ripreso dal modello che arriverà in Europa nel 2023. A differenza della versione coreana, però, la Torres sbarcherà nel Vecchio Continente solo come 100% elettrica.

S’ispira alle fuoristrada più iconiche

Esteticamente, la nuova Ssangyong si differenzia molto dagli altri modelli della famiglia. Il frontale si distingue nettamente con linee squadrate e muscolose che si abbinano ai sottilissimi fari LED.

A primo impatto, il look della Torres ricorda quello delle Jeep, soprattutto per la presenza delle sei feritoie verticali (sui fuoristrada americani sono sette) e dei proiettori circolari infossati nella mascherina che ricordano vagamente quelli della Wrangler.

Le forme boxy della Ssangyong proseguono nella fiancata dove troviamo cerchi in lega di misura fino a 20” (sono di serie quelli da 17” e 18”, a seconda degli allestimenti) e pedane laterali per aiutare a salire a bordo.

Le luci posteriori sembrano rifarsi alla più recente Ford Explorer, mentre l’inserto squadrato sul portellone è una citazione esplicita alle fuoristrada di una volta equipaggiate con la ruota di scorta a vista.

Connesso e per famiglie

Gli interni della Ssangyong sono densi di tecnologia, con uno schermo centrale dell’infotainment da 12,3” e un display sottostante da 8” per gestire le funzioni del climatizzatore. E non manca il quadro strumenti interamente digitale.

A seconda delle versioni, sono offerti di serie l’impianto audio da sei altoparlanti, quattro porte USB, sedili anteriori ventilati, sette airbag e luci d’ambiente personalizzabili.

Sulla carta, la Torres vuole essere un SUV per famiglie. A dimostrarlo sono i sette posti e una capacità minima di 703 litri che sale fino a 1.662 litri abbattendo le file posteriori.

Riguardo alle motorizzazioni, Ssangyong cita un propulsore T-GDI (forse lo stesso 1.5 4 cilindri a benzina da 163 CV della Korando) con un cambio automatico a 6 rapporti. La trazione è anteriore, ma alcune versioni sono disponibili con le quattro ruote motrici.

I prezzi per la Corea del Sud si aggirano tra i 20 e i 23 mila euro. Come detto, però, in Europa arriverà una versione full electric, le cui caratteristiche devono ancora essere annunciate.