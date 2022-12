Con il 2022 Subaru ha compiuto l'importantissimo passo del debutto nel mondo delle auto elettriche, che si è concretizzato con la Solterra, le cui prime consegne sono già iniziate ma che inizierà a diffondersi sulle strade nei primi mesi del nuovo anno.

A questa si aggiungerà almeno un altro modello dei due già visto ma che sui mercati europei avrà tempi di arrivo un po' più lunghi. Parliamo della Crosstrek, presentata a Los Angeles ma attesa prima in Giappone. Ci sarebbe anche la nuova Impreza, sulla cui gamma e sul cui arrivo nel Vecchio Continente però la Casa non ha ancora annunciato nulla.

Ecco, dunque, le novità Subaru per il 2023:

Subaru Impreza 2024

La prima della lista è quella dal destino più incerto: Subaru ha presentato la nuova generazione di Impreza (la sesta) il 17 novembre al Salone di Los Angeles, confermandone l'arrivo sul mercato Usa la prossima primavera come model Year 2024 mentre lo sbarco in Europa avverrà in un secondo momento e quasi certamente entro l'anno, ma per ora senza indicazioni precise.

Subaru Impreza 2023

Tra le novità ci sono la riduzione dell'offerta alla sola carrozzeria 5 porte e l'eliminazione del cambio manuale, oltre al nuovissimo infotainment: derivata dalla precedente, la Impreza "americana" offre motori boxer quattro cilindri 2.0 da 154 CV e 2.5 da 185 CV per la verisone RS, entrambi con cambio automatico e trazione integrale. Anche qui, però, non è noto come sarà composta la gamma per l'Europa.

Nome Subaru Impreza Carrozzeria Berlina 5 porte Motori Benzina e benzina ibridi (da confermare) Data di arrivo Secondo semestre 2023 (da confermare) Prezzi -

Subaru Crosstrek

Si tratta della nuova generazione del modello che fino ad oggi abbiamo conosciuto come XV e che adotterà definitivamente il nome originario su tutti i mercati. Il crossover, strettamente imparentato con la Impreza, è stato presentato nella sua veste rinnovata insieme a quest'ultima al Salone di Los Angeles. Arriverà in Giappone con la primavera e a seguire nel resto del mondo.

Subaru Crosstrek, la versione giapponese

La Subaru Crosstrek 2023 ha misure analoghe al precedente, con lunghezza inferiore ai 4,5 metri, ma un nuovo telaio più rigido e interni ridisegnati con il nuovo infotainment dotato di display verticale da 12". La versione per il Giappone avrà un motore ibrido eBoxer, probabilmente lo stesso venduto anche qui sul modello attuale o una sua evoluzione.

Nome Subaru Crosstrek Carrozzeria SUV Motori Benzina ibrido Data di arrivo Secondo semestre 2023 Prezzi -

Subaru Solterra

Del primo modello elettrico di Subaru sappiamo già tutto perché è ufficialmente in vendita da qualche mese con consegne già in corso, quindi nel 2023 lo vedremo effettivamente circolare.

Subaru Solterra

La Subaru Solterra, nata su una base comune anche a Toyota bZ4X e Lexus RZ (la piattaforma e-TNGA), è un SUV lungo quasi 4,7 metri con due motori, trazione integrale, batterie da 71,4 kWh, 218 CV di potenza e un'autonomia massima dichiarata di 460 km. Il prezzo base è di 59.300 euro.