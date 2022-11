È tutto pronto al Los Angeles Convention Center. Dal 18 al 27 novembre si tiene il Salone di Los Angeles, una delle kermesse più importanti a livello internazionale.

Per l’edizione 2022 ci si aspetta una presenza crescente di modelli elettrici, tra cui la Ioniq 6 e l’intera gamma VinFast, ma non mancano anche supercar inedite come la tanto attesa Porsche 911 Dakar. Senza dimenticare che una delle regine del Salone è la nuova Toyota Prius, la pioniera del mondo ibrido. Ecco, quindi, tutte le novità attese.

Fiat

Fiat ha promesso novità importanti per il mercato nordamericano durante la rassegna californiana. La Casa dovrebbe infatti essere presente con un nuovo modello che affiancherà la 500X, unica Fiat venduta negli Stati Uniti. Con ogni probabilità si tratterà della 500 elettrica, che segnerà così il ritorno al di là dell'Atlantico, dove la precedente generazione venne commercializzata (unicamente in California).

Genesis

Il marchio premium di Hyundai (presente anche in alcuni mercati europei come Germania, Svizzera e Regno Unito) esporrà la GV70 elettrica e un nuovo concept “globale”. Equipaggiata con un doppio motore elettrico, la GV70 sprigiona 435 CV e 700 Nm complessivi, per uno scatto 0-100 km/h di 4,2 secondi.

Nello stand di Genesis dovrebbero esserci anche gli ultimi modelli presentati negli scorsi mesi come la GV60 e la rinnovata G80.

Hyundai

Hyundai presenterà negli Stati Uniti la Ioniq 6, la seconda full electric che sarà commercializzata Oltreoceano a partire dal 2024. Costruita sulla piattaforma E-GMP, la Ioniq 6 in Italia si può già pre-ordinare in tre allestimenti (Progress, Innovation e Evolution), due batterie (53 e 77,4 kWh) e tre potenze (150, 228 e 325 CV), con prezzi di partenza di 47.550 euro.

Kia

A Los Angeles si potrà vedere dal vivo la Kia Seltos, un crossover compatto non venduto in Europa. Rinnovata lo scorso giugno, è lunga circa 4,4 metri ed è una delle auto più apprezzate in India, dove vende il doppio rispetto agli Stati Uniti (circa 98.000 immatricolazioni contro 51.000). Al momento, non è previsto il suo arrivo nel Vecchio Continente.

Lucid

Il brand americano si prepara ad allargare la gamma. Lucid dovrebbe infatti svelare la Project Gravity, il suo primo SUV a 7 posti che erediterà linee e tecnologia dall’ammiraglia Air.

A proposito di quest’ultima, a Los Angeles ci sarò il debutto dell’allestimento Pure, il più “economico” di tutta la famiglia, con un prezzo di partenza inferiore ai 90.000 dollari. L’obiettivo è essere competitivi nei confronti di Tesla Model S e Mercedes EQS, le quali hanno prezzi intorno ai 105-106.000 dollari.

Porsche

Una delle protagoniste assolute del Salone di Los Angeles 2022 sarà la Porsche 911 Dakar. La prima 911 con assetto rialzato è un omaggio al mondo dei rally e all’omonima corsa, dove Porsche vanta un passato importante. La coupé potrà contare su sospensioni specifiche, trazione integrale ricalibrata e pneumatici da fuoristrada. Ancora sconosciute potenza e prestazioni.

Subaru

Subaru presenterà la nuova generazione dell’Impreza che vedremo anche in Europa nel corso del 2023. A giudicare dai primi teaser ufficiali, la compatta giapponese adotterà uno stile simile a quello della Crosstrek mantenendo le proporzioni del precedente modello. Sono attesi anche nuove motorizzazioni ibride e nuova tecnologia di bordo.

Toyota

Forse se la giocherà con la 911 Dakar per il premio di novità più attesa: la nuova Toyota Prius. La quinta generazione della berlina giapponese manterrà naturalmente le motorizzazioni ibride, con uno stile che - a giudicare dai teaser - sarà completamente nuovo e ancora più aerodinamico.

Al suo fianco nello stand del Salone Los Angeles potrebbe esserci un'altra novità: secondo alcuni infatti la Casa - ormai lanciata nel mondo dell'elettrico - potrebbe presentare un inedito modello a batterie.

VinFast

La Casa con sede in Vietnam mostrerà dal vivo le versioni di serie di VF 6, VF 7, VF 8 e VF 9. I SUV crossover compongono una gamma completamente elettrica e disegnata da Pininfarina e alcuni di questi arriveranno anche in Europa nel corso del 2023.