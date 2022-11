Lucid è pronta ad espandersi. Dopo la berlina Air, il costruttore americano ha annunciato ufficialmente la Project Gravity, un SUV a 7 posti che entrerà presto in produzione.

Insieme alle prime informazioni sul nuovo modello, Lucid ha fatto il punto sui suoi prossimi progetti e sulle vendite nei primi nove mesi del 2022.

Look di famiglia

Anche se maggiori informazioni sul SUV saranno rivelate solo il 15 novembre in un evento dedicato, la Project Gravity è stata svelata da alcune foto teaser. Il modello riprende il family feeling del frontale e del posteriore con la Air ed è caratterizzato da linee morbide e regolari che ricordano vagamente quelle del Rivian R1S.

Nelle foto, il SUV monta già un box portatutto, un possibile indizio del fatto che la Project Gravity potrà contare su una propria gamma di accessori per personalizzare il più possibile la dotazione.

A livello di motorizzazioni, il modello dovrebbe condividere i powertrain della Air, la cui gamma spazia da una versione con motore singolo posteriore da 487 CV fino all’estrema Sapphire con tre unità, trazione integrale e 1.217 CV. L’autonomia dovrebbe sempre attestarsi tra i 600 e gli 800 km.

Primi esemplari nel 2024

Il prezzo non è ancora stato svelato, ma Lucid dichiara che nei primi mesi del 2023 aprirà la fase di pre-ordini per la clientela nordamericana (nessuna notizia ufficiale sul possibile arrivo in Europa). La produzione partirà nel 2024 nell’impianto AMP-1 di Casa Grande, in Arizona.

A proposito di produzione, nel terzo trimestre del 2022 dagli stabilimenti del marchio sono usciti 2.282 modelli, per un target annuale che raggiungerà circa le 6-7.000 immatricolazioni. L’obiettivo, però, è aumentare esponenzialmente questo dato, dato che, oltre al SUV, sono già stati raccolti oltre 34.000 ordini per le Lucid Air. Tra l’altro, questo numero non comprende i 100.000 esemplari dell’accordo col governo dell’Arabia Saudita.