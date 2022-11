C’è un nome (ufficiale) e una data per la prima 911 da fuoristrada. Il 16 novembre Porsche presenterà la 911 Dakar, un modello con assetto rialzato che omaggia la storia del brand in una delle corse più dure nel mondo del motorsport.

Dopo mesi di foto spia, la Casa ha pubblicato le prime informazioni ufficiali e gli scatti effettuati durante i test.

Alla prova dei deserti e dei laghi ghiacciati

Purtroppo, Porsche non rivela le specifiche tecniche della 911 Dakar, ma dice che l’auto è stata testata per oltre 500.000 km complessivi, di cui 10.000 km in fuoristrada. A dare una mano al gruppo di ingegneri, c’è stato anche la leggenda del rally Walter Rohrl che ha portato la 911 sul tracciato di prova di Chateau de Lastours nel Sud della Francia e sui laghi ghiacciati in Svezia.

La Porsche ha affrontato anche il deserto del Marocco e di Dubai, con temperature di 45° e dune di sabbia alte fino a 50 metri.

Naturalmente, per prepararsi al fuoristrada, la vettura può contare su nuove sospensioni (la Casa, però, non ha specificato l’aumento dell’altezza da terra), su pneumatici da off-road costruiti su misura e su un ABS ricalibrato per migliorare la frenata nello sterrato.

Al termine dei vari collaudi, Porsche dichiara che la 911 Dakar trasmette la stessa sicurezza nell’off-road come una 911 “normale” sull’asfalto.

Pronta alla sfida con la Huracan Sterrato

Come detto, non si sa che tipo di motori si celi sotto al cofano di questa nuova 911. Porsche sta lavorando da tempo da una variante ibrida, ma non è chiaro se questo powertrain debutterà già sulla Dakar o su modelli di futuri.

C’è anche curiosità per vedere come la Dakar se la caverà nello scontro diretto con la Lamborghini Huracan Sterrato, la supercar rivale che dovrebbe avere un V10 da oltre 610 CV e che sarà presentata a Miami dall'1 al 3 dicembre.