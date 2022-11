La Subaru Impreza è pronta a rinnovarsi. Il prossimo 17 novembre al Salone di Los Angeles verrà presentata la sesta generazione della compatta giapponese che per lungo tempo è stata una vera icona del mondo dei rally.

Nell’attesa di scoprirla dal vivo, il costruttore nipponico ha rilasciato un primo teaser che mostra la silhouette del nuovo modello.

Resta fedele alla sua linea

Il gioco di luci e ombre della foto non permette di vedere nitidamente le forme della nuova Impreza. A risaltare, comunque, è il tipico colore blu associato ai successi nel rally di fine anni ’90 e inizi ’00. L’impressione è che l’auto sia leggermente più alta, mentre il montante A e le proporzioni della carrozzeria sembrano molto simili alla vettura uscente.

Difficilmente la nuova generazione si allontanerà dalle dimensioni del modello attuale che è lungo 4,46 metri, largo 1,78 m e alto 1,48 m. Al tempo stesso, Subaru potrebbe riorganizzare l’abitacolo in modo da ottenere una maggiore capacità di carico che si attesta attualmente tra i 385 litri e i 1.310 litri (abbattendo la seconda fila di sedili).

Gli interni della nuova Subaru WRX

Oltre all’adozione del sistema d’infotainment con display verticale da 11,6” (già presente sulla WRX che ha debuttato in Giappone e USA), con ogni probabilità ci sarà un’evoluzione dell’EyeSight. Il sistema di assistenza alla guida impiega due telecamere per “vedere” l’ambiente intorno all’auto e controllare il cruise control adattativo, il mantenimento di corsia e l’avviso di ripartenza quando si è a un semaforo o in coda.

Novità per le motorizzazioni?

Durante la presentazione al pubblico di Los Angeles verranno svelati dettagli più precisi sulle motorizzazioni dell’Impreza. L’attuale generazione è in vendita in Italia con un 1.6 a benzina da 114 CV e un 2.0 e-boxer mild hybrid a benzina da 150 CV, entrambi abbinati alla trazione integrale e al cambio automatico a variazione continua CVT.

Subaru Crosstrek, la versione per il mercato giapponese

Appare scontato, comunque, che l’Impreza condividerà i propulsori con la Crosstrek, il nuovo nome della XV che è sostanzialmente un modello con assetto rialzato dotato dello stesso stile e della stessa tecnologia. Le due Subaru arriveranno in Europa nel corso del 2023, con prezzi di listino che potrebbero partire da almeno 25.000 euro.