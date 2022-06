La Subaru Solterra sarà in mostra alla Milano Design Week, in anteprima, dal 6 al 12 giugno. Tradizionalmente, come ogni anno, la kermesse della moda milanese avrà luogo nel Tortona Design District e proprio qui presso lo stand Subaru sarà esposta la prima auto elettrica delle Pleiadi.

Anteprima nazionale

Si tratterà di un'anteprima nazionale per la Solterra, che fino a oggi non si era ancora vista in Italia. Sarà un'occasione per i futuri clienti di conoscerla in anticipo, prima del suo arrivo nelle concessionarie italiane nei prossimi mesi.

Il nuovo SUV 100% elettrico di Subaru è lungo 4,69 metri e nasce da un progetto comune con Toyota e Lexus, già in collaborazione stretta per la BRZ e la GR86. Con una batteria agli ioni di Litio da 71,4 kWh, la Solterra può percorrere secondo il ciclo WLTP circa 460 km, prima di dover cercare una colonnina.

Fotogallery: Subaru Solterra 2021

10 Foto

I due motori, posti uno per asse, la fanno muovere da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e generano una potenza combinata di 218 CV e una coppia di 336 Nm. La potenza massima di ricarica in corrente continua è di 150 kW e, proprio come da tradizione Subaru, è dotata anche del sistema AWD X-Mode per la guida in off road. Un brevetto giapponese che sul nuovo SUV elettrico si arricchisce della funzione Grip Control che consente di viaggiare a velocità costante su fondi sconnessi, anche in discesa.

La nuova Solterra sarà esposta presso il Subaru Peace of Mind Lounge, un'area dedicata incentrata sul "relax" che sarà anche teatro di performance artistiche, che animeranno la Milano Design Week a tutti gli effetti.