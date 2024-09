A tre anni dal debutto mondiale e a due dal suo arrivo in Europa la Subaru Solterra, il primo SUV elettrico della Casa giapponese, si rinnova con un leggero restyling di metà carriera che non ne cambia l'estetica, concentrandosi sulla dotazione tecnologica. E sui prezzi.

Con il model year 2024 infatti la Solterra taglia il listino di ben 10.000 euro, partendo ora da 49.900 euro.

Gli esterni

Esternamente la Subaru Solterra 2024 non cambia rispetto alla versione precedente, mantenendo il design spigoloso e le plastiche che circondano i passaruota. Invariate anche le dimensioni: 4,69 metri di lunghezza e passo di 2,85.

Gli interni

È qui che si concentrano le maggiori novità estetiche: gli interni della nuova Subaru Solterra infatti ospitano il volante con nuovo disegno più squadrato, per migliorare la visibilità della strumentazione digitale e il comfort di guida. Nuovi sono anche il sistema di riscaldamento, che assicura una propagazione più uniforme del calore e le palette per gestire la frenata rigenerativa, che permettono ora di attivare la modalità di guida "one pedal".

Subaru Subaru Solterra 2024, il volante Subaru Subaru Solterra 2024, la strumentazione digitale

A proposito di display è stata aggiornata la grafica, ora più leggibile, per offrire un maggior colpo d'occhio su informazioni come quella sull'accensione delle luci di stop quando si utilizza la frenata rigenerativa. Infine il sedile del guidatore, a regolazione elettrica, passa da 4 a 8 posizioni selezionabili.

Motore e tecnologia

Il powertrain della Solterra rimane immutato ed è composto da due motori da 218 CV in totale e una batteria da 71,4 kWh, per 450 km di autonomia dichiarata. A cambiare è il sistema di ricarica in corrente alternata, in grado di raggiungere ora gli 11 kW di potenza massima grazie a un nuovo caricatore trifase. È poi presente un nuovo scambiatore di calore che, secondo quanto dichiarato da Subaru, permette di ridurre i tempi di ricarica alle basse temperature.

Subaru Subaru Solterra 2024, gli ADAS

Altra grande novità è rappresentata dall'adozione del nuovo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Subaru Safety Sense 3, comprensivo di nuovi radar frontali e software aggiornati. Del pacchetto fanno parte (giusto per citarne alcuni) l'Emergency Steering Assist con Active Support, per aiutare il guidatore a gestire frenate e sterzate d'emergenza e il Front Cross Traffic Alert, che avverte in caso di presenza di altri veicoli lateralmente e perpendicolarmente.

I prezzi

Come detto i prezzi della Subaru Solterra 2024 sono stati tagliati di 10.000 euro rispetto alla versione precedente. La entry level 4E-xperience parte quindi da 49.900 euro mentre la più ricca 4E-xperience + attacca a 53.900 euro.

Di serie sono previsti cerchi in lega da 18", luci full LED, portellone ad azionamento elettrico, climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori riscaldabili, monitor centrale da 12,3" e Subaru Safety Sense.