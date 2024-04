Ci sono brand che sono stati capaci, più di altri, di comunicare al meglio i valori che stanno alla base della propria stessa essenza, diventando come sinonimi di un modo preciso di intendere un'auto e ciò che questa deve fare.

Subaru è innegabilmente uno di questi marchi. Oggi il nostro #PerchéComprarla è dedicato all'ultima arrivata della gamma, la più compatta, cioè la Subaru Crosstrek. Che, seppur compatta, appunto, non fa rinunciare a niente di ciò che ha reso le Subaru celebri, motore Boxer e trazione integrale permanente su tutto. Ecco com'è e come va.

Clicca per leggere

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Verdetto 7.4 / 10

Ci piace Non ci piace Motricità su ogni fondo Bagagliaio piccolo Raffinatezza meccanica Isolamento acustico Dinamica di guida Alcune dotazioni non disponibili Dotazione di sicurezza

Una Subaru ti sa dare quella confidenza di cavarsela sempre e dovunque, e la Crosstrek non fa eccezione. Magari ti coccola meno di altre concorrenti, sì, ma quello semplicemente non è il suo scopo, quanto piuttosto portarti a destinazione, ovunque sia.

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Il modello più compatto di Subaru poi tanto "compatto" non è, ha dimensioni medie ben dissimulate da uno stile filante ma allo stesso tempo robusto, grazie a soluzioni tanto estetiche quanto funzionali come le plastiche grezze a protezione della carrozzeria, che viaggia a ben 22 centimetri da terra.

Subaru Crosstrek

La meccanica raffinata di Subaru obbliga a qualche rinuncia in termini di capacità di carico. Tra trazione integrale simmetrica e schema sospensivo, nel bagagliaio un po’ di spazio in altezza viene mangiato via.

Subaru Crosstrek

Sotto al piano di carico ci sta qualche attrezzo ma non la cappelliera. Ci sono dei ganci in alto, degli anelli in basso e lo schienale si abbatte in configurazione 60:40. Una botola al centro sarebbe stata utile, magari per gli sci.

Subaru Crosstrek

Dietro, la linea del tetto che scende obbliga a piegare parecchio la testa, però una volta a bordo non ci sono problemi in centimetri nemmeno per chi è alto oltre un metro e novanta. Anche per le ginocchia lo spazio è sufficiente, mentre al centro il tunnel è piuttosto alto. Non ci sono le bocchette dell’aria ma due prese USB-C rialzate e retroilluminate.

Le misure Fuori Lunghezza 4,45 metri Larghezza 1,80 metri Altezza 1,60 metri Passo 2,67 metri Dentro Bagagliaio 385 – 1.297 / 1.314 litri

Plancia e comandi

Interni semplici, duri e puri, in pieno stile Subaru. A prendersi tutta la scena è lo schermo centrale, che detta legge per quanto riguarda l’impostazione generale. Materiali morbidi e alternati sulla parte alta e centrale, più "plasticosi" in basso. Stesso discorso per i pannelli porta, che hanno rifiniture in simil carbonio e vani adatti a una bottiglia.

Subaru Crosstrek

Il cassetto anteriore è frenato, ampio e non rivestito, mentre un altro svuotatasche sta davanti al cambio, con prese di ricarica vicine, oppure sotto al bracciolo centrale, imbottito sopra ma non rivestito sotto. Molto furbo, poi, quello alla base del bracciolo, magari per il portafogli. Ancora, c'è un doppio portabicchieri con presa 12V vicina e i pulsanti per i sedili riscaldabili dallo stile vecchia scuola.

Come va e quanto consuma

La Crosstrek è mossa da un 2.0 4 cilindri benzina con architettura Boxer, dunque a cilindri contrapposti, che eroga 136 CV e 182 Nm. È abbinato a un motore elettrico, integrato nel cambio a variazione continua, che aggiunge circa 12 kW, cioè 17 CV, e 66 Nm.

Subaru Crosstrek

È un’auto ibrida di tipo mild, con il modulo elettrico che è in grado di supportare nella spinta il 4 cilindri ma anche di far procedere per brevi tratti la Crosstrek anche solo in elettrico. La batteria agli ioni di litio, da circa mezzo kWh, si ricarica poi in maniera autonoma recuperando energia cinetica oppure i surplus di coppia del motore a benzina.

Velocità di punta di 198 km/h e 0-100 coperto in 10,8": considerando che parliamo di un peso in ordine di marcia di circa 1.600 kg, le prestazioni della Crosstrek in accelerazione e reattività non sono il suo punto forte, manca un po’ di verve. Questo anche impostando la mappa di guida più sportiva, cosa che si fa comodamente con i tasti sul volante. Tra l’altro, premendo sull’acceleratore, complice il CVT, il motore si fa sentire parecchio.

Subaru Crosstrek

Ciò nonostante, tra sterzo preciso, demoltiplicato il giusto, e assetto efficace, la dinamica di guida è sempre piacevole e prevedibile, anche perché il Boxer aiuta a mantenere basso il baricentro. Meccanicamente è un'auto raffinata, per esempio coi freni che fanno da Torque Vectoring pinzando leggermente le ruote interne alle curve e favorendo gli inserimenti.

È lo stesso sistema che poi funge anche da “differenziale” per ripartire la coppia sulla ruota col grip maggiore quando si parla di guida avventurosa. Del resto non dimentichiamoci che è una Subaru e ha doti fuori dall’asfalto che quasi tutte le altre della categoria si sognano.

Subaru Crosstrek

La trazione integrale permanente, tra l’altro, beneficia della componente elettrica perché questa dà motricità immediata nelle situazioni a bassa aderenza. E ci sono le mappe specifiche a seconda del fondo e il controllo di velocità in discesa.

Subaru Crosstrek

In città, la taratura delle sospensioni é un po’ rigida. C’è anche l’Auto Hold ma avrei voluto rimanesse attivo anche dopo che aver spento l’auto invece va sempre riattivato. La retrocamera non è granché, per quanto utile, c’è un radar che segnala quando l’auto davanti, in coda, è ripartita. In autostrada, infine, l’isolamento dai fruscii aerodinamici e dal rotolamento potrebbe migliorare ancora.

Per quanto riguarda i consumi, in città si fanno 12,5 km/l a litro. In extraurbano oltre 16,5 km/l e in autostrada poco meno di 12 km/l, perciò la media è di oltre 13 km/l, cioè 7,5 l/100 km.

Versione provata Motore 2.0 benzina + elettrico Potenza 136 CV Coppia 182 Nm Cambio Automatico CVT Trazione Integrale

Prezzi e concorrenti

Il listino parte da 37.900 euro per la versione Style, passa per i 39.000 euro circa per la Style XTra e arriva a superare di poco 42.000 della Premium di questa prova.

Subaru Crosstrek

Le Subaru sono un po’ un mondo a parte. Volendo prendere in considerazione elementi come la concretezza, la versatilità e la motricità, mi vengono in mente la Jeep Compass, la Toyota Corolla Cross oppure la Dacia Duster, più piccola e più economica.