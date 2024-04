L'attuale generazione di Suzuki Vitara ha debuttato nel 2015. A distanza di quasi 10 anni dalla sua prima apparizione in pubblico, per il 2024 si aggiorna con il secondo lifting della sua carriera, che introduce nuovi fari a LED, un nuovo paraurti dalle forme più affusolate, un nuovo infotainment anche connesso a internet e nuovi sistemi ADAS. Scopriamola.

Suzuki Vitara 2024, gli esterni

Come si può vedere dalle prime foto divulgate dalla Casa, il frontale della Suzuki Vitara per il 2024 è stato totalmente ridisegnato. Su di esso è stata montata una griglia del radiatore in nero lucido e dei nuovi fari a LED dal design rinnovato e più affusolati.

A listino è stata introdotta una nuova gamma di colori che comprende cinque verniciature esterne monocolore e cinque bicolori, insieme a cerchi in lega dal design aggiornato e al montante C in color argento satinato.

Suzuki Vitara (2024)

Suzuki Vitara 2024, gli interni e la tecnologia

Le vere novità della Suzuki Vitara 2024, però, si concentrano quasi tutte negli interni. Il cruscotto, infatti, ha un design del tutto nuovo, con numerosi vani portaoggetti in più e un nuovo rivestimento.

Nella lista degli optional, poi, fanno il loro ingresso un nuovo tetto apribile panoramico e un nuovo sistema di infotainment con schermo touchscreen da 9 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Insieme, sono ora disponibili anche i servizi Suzuki Connect, con la nuova applicazione per smartphone che consente, tra le tante cose, di monitorare il veicolo a distanza, ricevendo notifiche sul suo stato e sulla sua posizione.

Suzuki Vitara 2024, gli interni

Un'altra grande novità della Suzuki Vitara 2024 riguarda il comparto di assistenti alla guida, totalmente rinnovati in occasione di questo secondo lifting di metà carriera. Debuttano nella dotazione, infatti, cinque importanti dispositivi aggiornati.

Tra questi c'è un nuovo sistema di frenata automatica d'emergenza con doppio sensore, il sistema di riconoscimento della stanchezza o distrazione del conducente, un cruise control adattivo totalmente rinnovato, un nuovo sistema di avviso di superamento involontario della corsia e un nuovo sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

Suzuki Vitara 2024, i motori

A livello di motori, il listino della Suzuki Vitara 2024 è ancora composto da due motori. Il primo è il 1.5 Dualjet full hybrid, in grado di generare fino a 102 CV di potenza e supportato da un motore elettrico da 24 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 140 Volt, per un totale di 115 CV, il tutto gestito attraverso un cambio manuale automatizzato a sei velocità (AGS).

Ma non solo. A listino, infatti, continua a essere disponibile anche il motore turbo benzina da 1,4 litri di cilindrata e 129 CV di potenza, abbinato a un sistema mild hybrid a 48 Volt e al cambio manuale a sei rapporti.

Entrambe le varianti di motore sono disponibili come optional con la trazione integrale. Il sistema offre quattro modalità di guida 4WD - Auto, Sport, Snow e Lock - che possono essere selezionate tramite un rotore posizionato sulla console centrale.

Suzuki Vitara 2024, gli esterni

Suzuki Vitara 2024, i prezzi e le dotazioni

La nuova Suzuki Vitara dovrebbe essere disponibile nelle concessionarie a partire dall'estate del 2024. I prezzi, gli allestimenti e le disponibilità saranno comunicate in un secondo momento dalla Casa anche per il mercato italiano.