Chi ha valutato l'acquisto di una Suzuki Vitara o di una S-Cross ha oggi una possibilità di scelta in più con la serie speciale YORU dedicata ai due SUV crossover che, come indica il termine in giapponese, si ispirano ai colori della notte con la luna e le stelle nel cielo.

Entrambe le versioni speciali YORU sono dotate del motore 1.4 Boosterjet mild hybrid 48 volt da 129 CV e 235 Nm abbinato alla trazione integrale 4WD AllGrip Select e al cambio manuale 6 marce. Il prezzo di listino della Suzuki Vitara YORU è di 31.990 euro e quello della Suzuki S-Cross YORU è di 33.990 euro, ma la promozione di lancio fino al 31 dicembre 2023 permette di acquistarle a partire da 29.490 euro e 31.490 euro con permuta o rottamazione.

Suzuki Vitara Hybrid YORU

Scendendo un po' più nel dettaglio dell'allestimento speciale scopriamo che la Suzuki Vitara Hybrid YORU ha la parte inferiore della carrozzeria verniciata in blu (come la notte) e il tetto e i montanti anteriori e posteriori di colore argento (come la luna).

Fotogallery: Suzuki Vitara Hybrid YORU (2023)

95 Foto

A questo si aggiungono le finiture nere su paraurti, mascherina, fari e fregi laterali del cofano, oltre al logo YORU con relativo "Kanji" (il carattere della scrittura giapponese) sul montante centrale.

Suzuki Vitara Hybrid YORU (2023), il dettaglio dell'orologio analogico Suzuki Vitara Hybrid YORU (2023) di notte

Nell'abitacolo di questa Vitara ci sono poi l'orologio analogico rotondo la centro della plancia con le scritte Kanji sul quadrante, finiture di pregio per i sedili e la cuffia del cambio manuale e il tetto panoramico StarView apribile elettricamente.

Suzuki S-Cross Hybrid YORU

La Suzuki S-Cross Hybrid YORU si riconosce invece per la colorazione esterna in Blu Capri metallizzato che richiama il cielo notturno a cui si contrappone la finitura a contrasto color argento delle calotte degli specchietti e degli scivoli inferiori.

Fotogallery: Suzuki S-Cross Hybrid YORU (2023)

101 Foto

Anche questa speciale S-Cross ha gli interni con finiture di pregio, il tetto apribile elettrico con tendina oscurante e il badge YORU sui montanti centrali.

Suzuki S-Cross Hybrid YORU (2023), il tetto panoramico Suzuki S-Cross Hybrid YORU (2023), gli interni

Entrambe le YORU sono equipaggiate di serie con cruise control adattivo, avviso di superamento corsia con sterzo attivo, controllo degli angoli ciechi (anche in retromarcia), riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio del colpo di sonno e frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni.

La promozione fino al 31 dicembre 2023

Fino al 31 dicembre 2023 per le serie speciali YORU è previsto un vantaggio cliente di 2.500 euro composto da 1.500 di sconto Suzuki più 1.000 euro in caso di permuta o rottamazione, anche con il finanziamento Suzuki Solutions in collaborazione con AGOS che prevede un TAN al 5,95% (TAEG max 7,21%) e un piano di rientro modulabile da 24 a 48 mesi.

Le stesse condizioni sono praticate anche a chi prenota la vettura sulla piattaforma Suzuki Smart Buy, l'e-commerce dei concessionari Suzuki che permette di opzionare l’auto con un acconto di 500 euro, fissare prezzo e Concessionaria di consegna, e di recarsi solo in un secondo momento in Concessionaria per la stipula del contratto.