Sono aperti gli ordini per la nuova Suzuki Swift, la piccola giapponese che conferma la formula della vecchia generazione: dimensioni e peso contenuti, motorizzazione mild hybrid e possibilità di avere anche la trazione integrale, opzione ormai praticamente scomparsa nel segmento B.

I prezzi della Swift 2024 partono da 22.500 euro con la possibilità di opzionare l'auto online versando una caparra di 500 euro, perfezionando poi l'acquisto in concessionaria in un secondo momento.

Suzuki Swift 2024, prezzi e allestimenti

La nuova Suzuki Swift è disponibile - almeno in questa prima fase di commercializzazione - in un solo allestimento denominato Top, offerto in unicamente con il motore 1.2 benzina mild hybrid da 83 CV che, a sua volta, può essere abbinato o al cambio manuale 5 marce o all'automatico CVT. Doppia anche la scelta per la trazione: anteriore o integrale, quest'ultima abbinabile unicamente alla trasmissione manuale.

Il listino della Suzuki Swift 2024 si apre con la versione a trazione anteriore e cambio manuale offerta a 22.500 euro, con praticamente già tutto di serie, come da tradizione per la Casa giapponese.

Al di sopra si posiziona la versione sempre a trazione anteriore ma con cambio automatico CVT, offerta a 24.000 euro. In cima al listino, infine, trova posto la versione a trazione integrale con cambio manuale, offerta a 24.500 euro.

L'unico optional che può essere aggiunto è la vernice metallizzata, singolo colore e bicolore rispettivamente a 550 euro o 950 euro.

Suzuki Swift (2024)

Nella lunga lista delle dotazioni di serie della nuova Suzuki Swift Hybrid figurano vari sistemi di assistenza alla guida come il Dual Sensor Brake Support, Lane Keep Assist, Driver Monitoring System, cruise control adattivo, sistema Blind Spot, sistema di infotainment con schermo da 9" compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e la connettività online per controllare l'auto da remoto tramite app.

Suzuki Swift 2024, gli interni Suzuki Swift 2024, il sistema di infotainment

Allestimento Motore e trasmissione Prezzo Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top 2WD 1.2 mild hybrid cambio manuale trazione anteriore 22.500 euro Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top 2WD CVT 1.2 mild hybrid cambio automatico CVT trazione anteriore 24.000 euro Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top 4WD 1.2 mild hybrid cambio manuale trazione integrale 24.500 euro

La nuova Suzuki Swift Hybrid è già ordinabile nelle concessionarie con il servizio Suzuki 3 Plus incluso, che comprende la garanzia di 3 anni o 100.000 km sull'auto in generale e di 5 anni sul sistema ibrido e sulla batteria agli ioni di litio, 3 anni di assistenza stradale e 3 anni di controlli gratuiti.

Suzuki Swift 2024, la nostra prova