Lunghezza: 4.690 mm

Larghezza: 1.860 mm

Altezza: 1.650 mm

Passo: 2.850 mm

Bagagliaio: min 452 litri/max n.d.

La Subaru Solterra è la prima auto elettrica della Casa delle Pleiadi: costruita su una nuova piattaforma espressamente concepita per modelli a batteria, che condivide con Toyota bZ4x, è una crossover dalle forme solide e dagli ingombri equilibrati.

Si colloca nella fascia ormai piuttosto sostanziosa delle medie elettriche, con misure tutto sommato nella media ma con uno spazio di carico un po' al di sotto di essa.

Subaru Solterra, le dimensioni

Subaru Solterra è lunga poco meno di 4,7 metri esatti, per l'esattezza 4.690 mm e larga 1.860, un po' meno della media delle rivali che si avvicinano con più decisione al metro e 90 cm. L'altezza, 1.650 mm, è invece più pronunciata, esaltata da uno "stacco" da terra che tocca i 210 mm e garantisce buone performance fuoristrada.

Il passo, la distanza tra il centro delle ruote anteriori e posteriori, è generoso ma meno di altri modelli che raggiungono e superano i tre metri: si ferma infatti a 2.850 mm.

Subaru Solterra La Solterra vista da dietro

Subaru Solterra, abitabilità e bagagliaio

Le proporzioni di Subaru Solterra hanno un che di sportivo, ma gli spazi interni sono validi, almeno nell'abitacolo, che accoglie discretamente cinque occupanti con buoni spazi in larghezza, altezza e per le gambe dei passeggeri posteriori. L'unico ostacolo per il passeggero centrale è la presenza del bracciolo estraibile nello schienale.

Subaru Solterra, i sedili posteriori

Il bagagliaio, però, è tipicamente giapponese: ampio ma con ingombri dei passaruota posteriori e una forma non regolarissima, ha un volume di 452 litri che non sono il valore migliore, considerando come la maggior parte dei concorrenti superi i 500 litri spesso anche di parecchio. Abbattendo il divano frazionato in due parti si ottiene una superficie molto generosa, anche se Subaru non dichiara il volume massimo di stivaggio.

Il bagagliaio senza sedili abbattuti Il bagagliaio della Solterra con i sedili abbattuti

A livello di gamma, Subaru Solterra si limita a una sola versione con due motori, 218 CV di potenza e batteria da 71,4 kWh che promette oltre 450 km di autonomia con una ricarica. Per ora la Casa non ha annunciato altre varianti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 4e-xperience 218 CV Elettrica Integrale

Subaru Solterra, le concorrenti con misure simili

Come accennato, la categoria delle medie a batteria inizia ad offrire una discreta scelta, con numerosi modelli sui 4,7 metri e fisionomia da SUV/Crossover.

Aiways U5: 4,68 metri

4,68 metri Audi Q4 e-tron Sportback: 4,6 metri

4,6 metri Ford Mustang Mach-E: 4,71 metri

4,71 metri Hyundai Ioniq 5: 4,64 metri

4,64 metri Kia EV6: 4,7 metri

4,7 metri MG Marvel R: 4,67 metri

4,67 metri Skoda Enyaq iV Coupé: 4,65 metri

4,65 metri Tesla Model Y: 4,78 metri

4,78 metri Toyota bZ4x: 4,69 metri

4,69 metri Volkswagen ID.5: 4,6 metri

