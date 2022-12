Nel mese di dicembre, Subaru continua le promozioni sulla propria gamma, aggiungendo diverse tipologie di vantaggi che vanno dallo sconto alle basse rate mensili, con l’inclusione di servizi.

La Subaru Impreza Pure 1.6 con cambio CVT Lineartonic costa 24.100 euro, che con lo sconto della Casa si riducono a 22.900 euro, vale a dire 1.200 euro in meno.

Con l’anticipo di 6.998 euro e senza obbligo di permuta o rottamazione, le rate mensili sono 36 da 189 euro (TAN 6,95%, TAEG 7,79%), e comprendono le offerte Safe8, con 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, e Care3 con tre anni di tagliandi o 45.000 km.

Al termine, la maxi rata ammonta a 12.050 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

In caso di restituzione, occorrerà rispettare questo limite chilometrico, mentre se si intende tenere la vettura -e Subaru fa capire che questa sarà una scelta probabile- è previsto un secondo piano di finanziamento in 48 rate mensili da 287 euro, con gli stessi tassi di interesse.

Vantaggi

Più che lo sconto iniziale offerto da Subaru, colpisce la buona ripartizione nel tempo della spesa: una volta versato l’anticipo, eventualmente con la permuta di un usato di un certo valore, per la Impreza si pagano 189 euro per tre anni, con tagliandi e garanzia compresi nel prezzo.

Volendo, si può poi procedere al rifinanziamento della maxi rata in quattro anni, con un importo più alto, ma comunque sostenibile.

Svantaggi

Tra gli oneri finanziari sono da tenere in considerazione i 5 euro al mese da aggiungere alla rata, importo alto per il periodo. La Impreza è a fine carriera, in attesa del nuovo modello.

In sintesi